عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل منظمة العفو الدولية تعتبر الروهينغا ضحايا سياسة "فصل عنصري" رانغون-سبأ:



اعتبرت منظمة العفو الدولية التي تحقق في أسباب أعمال العنف التي دفعت أكثر من 600 الف من الروهينغا المسلمين في بورما أن هؤلاء هم ضحايا سياسة "فصل عنصري" في "سجن مكشوف".



وقالت مديرة الأبحاث في المنظمة آنا نيستات في تقرير نشر اليوم الثلاثاء إن "حملة قوات الأمن العنيفة للتطهير العرقي في الأشهر الثلاث الأخيرة لم تكن سوى الحد الأقصى من التعبير عن هذه السياسة المشينة".. مشيرة الى أنه في اقل من ثلاثة اشهر، لجأ أكثر من نصف السكان الروهينغا الذين يعيشون في ولاية راخين بغرب بورما، الى بنغلادش هربا من حملة قمع للجيش البورمي.



وأشارت المنظمة غير الحكومية الى إن هذه الأقلية المسلمة في بلد غالبية سكانه من البوذيين "عالقة في نظام تمييز ترعاه الدولة والمؤسسات، اقرب الى الابارتايد"، أي الفصل العنصري.



وأضافت ان سنتين من التحقيقات التي اجرتها المنظمة كشفت أن "السلطات تفرض قيودا في كل جوانب حياة الروهينغا تقريبا وتلزمهم بالعيش كما في معازل".



وتابعت أن الروهينغا "مضطرون للكفاح من اجل الحصول على العناية الصحية والتعليم، وحتى الخروج من قراهم في بعض المناطق"، موضحة ان "الوضع الحالي تنطبق عليه كل معايير التعريف القانوني لجريمة الابارتايد".

سبأ [21/نوفمبر/2017]سبأ