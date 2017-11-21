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السلطات الأمريكية تلغي الوضع الخاص الممنوح للهايتيين المقيمين على أراضيها
[21/نوفمبر/2017]
واشنطن-سبأ:

أعلنت السلطات الأمريكية الاثنين إلغاء وضع خاص كان ممنوحا للهايتيين المقيمين على أراضي الولايات المتحدة منذ الزلزال الذي ضرب بلدهم في 2010، معتبرة أن الوضع في أفقر بلد في البحر الكاريبي لم يعد يبرر هذه الحماية.

وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان أن وزيرة الامن الداخلي بالوكالة ايلين ديوك "اطلعت على الظروف التي أدت الى منح" وضع الحماية الموقتة هذا الى هايتي ورأت أن "هذه الظروف الاستثنائية لكن الموقتة (...) لم تعد قائمة".

وأضاف البيان انه "منذ زلزال 2010، انخفض عدد الاشخاص المهجرين في هايتي بنسبة 97 بالمئة، واتخذت اجراءات مهمة لتحسين الاستقرار ونوعية حياة المواطنين الهايتيين"، مؤكدة ان وضع الحماية الموقتة لن يعود صالحا اعتبارا من 22 يوليو 2019.

وكان هذا الوضع يسمح للهايتيين بالبقاء على الأراضي الأميركية بعد انتهاء تأشيراتهم والعمل بطريقة قانونية.

وتابع أن وزير الامن الداخلي بالوكالة التقت وزير الخارجية الهايتي انطونيو رودريغ والسفير الهايتي في الولايات المتحدة بول التيدور للبحث في الوضع.

وكان الزلزال الذي وقع في 12 يناير 2010 ادى الى سقوط عشرات الآلاف من القتلى وتدمير جزء كبير من العاصمة بور او برانس ونزوح اكثر من مليون هايتي.

ومنذ ذلك الحين تعرقل الاعاصير والاضطرابات السياسية ووباء للكوليرا اعادة اعمار البلاد.

سبأ
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