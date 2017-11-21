عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل سول وطوكيو: تصنيف بيونغ يانغ راعية للإرهاب سيحملها على نزع سلاحها النووي سول-سبأ:



رحبت كوريا الجنوبية واليابان بإعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدراج كوريا الشمالية على قائمة الدولة الراعية للإرهاب وقالتا إن ذلك سيزيد الضغط على بيونغ يانغ لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.



ويسمح القرار، الذي أعلنه ترامب الاثنين، للولايات المتحدة بفرض عقوبات إضافية كوريا الشمالية التي تطور برامج للأسلحة النووية والصاروخية في تحد لعقوبات مجلس الأمن الدولي.



ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قوله ”أرحب وأدعم (قرار تصنيف كوريا الشمالية دولة راعية للإرهاب) إذ أنه سيزيد الضغط على كوريا الشمالية“.



وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في رسالة نصية إن سول تتوقع أن يسهم إدراج كوريا الشمالية على اللائحة في نزع سلمي لأسلحة بيونجيانج النووية مضيفة أنها مستمرة مع الولايات المتحدة في السعي للإتيان بالدولة الشيوعية المعزولة إلى مائدة التفاوض.



وجاء التصنيف بعد أسبوع من عودة ترامب من جولة آسيوية استمرت 12 يوما زار خلالها خمسة بلدان وكان احتواء طموحات بيونغ يانغ النووية محور محادثاته خلالها.



كما ساند رئيس الوزراء الاسترالي مالكوم ترنبول قرار ترامب قائلا إنه يتماشى مع الجهود الدولية لإعادة الدولة المارقة إلى صوابها.



وقال ترنبول للصحفيين في سيدني اليوم الثلاثاء ”كيم جونج أون يدير عملية إجرامية دولية من كوريا الشمالية لبيع الأسلحة والمخدرات والمشاركة في الجرائم الإلكترونية وبالطبع تهديد استقرار المنطقة بأسلحته النووية“.



وأضاف ”لذلك فإننا نرحب بشدة بهذا القرار الذي يعكس عزم المجتمع الدولي على إعادة كوريا الشمالية إلى صوابها“.



وقال ترامب الذي كثيرا ما انتقد سياسات أسلافه تجاه بيونغ يانغ قائلا ”كان ينبغي حدوث ذلك منذ وقت طويل... منذ سنوات مضت“.



وكانت الولايات المتحدة وضعت كوريا الشمالية على لائحة الإرهاب بسبب تفجير رحلة تابعة لشركة كوريا للطيران عام 1987 قتل فيه 115 شخصا هم جميع من كانوا على متنها. لكن إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش، وهو جمهوري، رفعتها من على القائمة في 2008 بعد إحراز تقدما في محادثات نزع الأسلحة النووية.



ويقول خبراء أيضا إن الإجراء رمزي إلى حد بعيد إذ تقع كوريا الشمالية بالفعل تحت طائلة عقوبات أمريكية مشددة وهي حقيقة أقر بها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون على ما يبدو قائلا إنه سيسهم في إثناء أطراف ثالثة عن دعم بيونجيانج.

سبأ [21/نوفمبر/2017]سبأ