ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 21 - نوفمبر - 2017 الساعة 11:52:54ص
14 شهيداً و5 جرحى بغارات طيران العدوان في الحديدة وصعدة
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي سلسلة غارات على عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية أدت إلى استشهاد 14 مواطناً وإصابة خمسة آخرين.
الأسد يعقد لقاء قمة مع بوتين في مدينة سوتشي الروسية
عقد الرئيس السوري بشار الأسد لقاء قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحضور عدد من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الروس خلال زيارة قام بها إلى مدينة سوتشي الروسية، حسبما أفادت وكالة الانباء السورية "سانا"، اليوم الثلاثاء.
المركزي العماني يطرح سندات جديدة بقيمة 150 مليون ريال عماني
أعلن البنك المركزي العماني عن قيامه بطرح الإصدار رقم (55) من سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي بقيمة (150) مليون ريال عماني تبلغ مدة استحقاقها سبع سنوات بسعر فائدة أساسي (كوبون) وقدره (25ر5) بالمائة سنويًا.
إبراهيموفيتش: يونايتد ينافس على لقبي الدوري الانجليزي ودوري الأبطال
صرح المهاجم السويدي الشهير زلاتان إبراهيموفيتش إن فريقه مانشستر يونايتد يمكنه أن يشكل تحديا كبيرا في سباق المنافسة على لقبي الدوري الانجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم خلال الموسم الحالي بفضل تشكيلته التي أصبحت الأكثر قوة.
آخر الأخبار:
إفشال محاولة تقدم للمرتزقة واستهداف آلياتهم في البيضاء
ألف مستوطن يقتحمون قبر يوسف وسط مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 مقدسيا بينهم قياديان من "فتح" و4 فتيات..ويداهم منازل في بنايات مهدّدة بالهدم في "حي المطار" بقلنديا
منظمة العفو الدولية تعتبر الروهينغا ضحايا سياسة "فصل عنصري"
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
سول وطوكيو: تصنيف بيونغ يانغ راعية للإرهاب سيحملها على نزع سلاحها النووي
[21/نوفمبر/2017]
سول-سبأ:

رحبت كوريا الجنوبية واليابان بإعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدراج كوريا الشمالية على قائمة الدولة الراعية للإرهاب وقالتا إن ذلك سيزيد الضغط على بيونغ يانغ لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

ويسمح القرار، الذي أعلنه ترامب الاثنين، للولايات المتحدة بفرض عقوبات إضافية كوريا الشمالية التي تطور برامج للأسلحة النووية والصاروخية في تحد لعقوبات مجلس الأمن الدولي.

ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قوله ”أرحب وأدعم (قرار تصنيف كوريا الشمالية دولة راعية للإرهاب) إذ أنه سيزيد الضغط على كوريا الشمالية“.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في رسالة نصية إن سول تتوقع أن يسهم إدراج كوريا الشمالية على اللائحة في نزع سلمي لأسلحة بيونجيانج النووية مضيفة أنها مستمرة مع الولايات المتحدة في السعي للإتيان بالدولة الشيوعية المعزولة إلى مائدة التفاوض.

وجاء التصنيف بعد أسبوع من عودة ترامب من جولة آسيوية استمرت 12 يوما زار خلالها خمسة بلدان وكان احتواء طموحات بيونغ يانغ النووية محور محادثاته خلالها.

كما ساند رئيس الوزراء الاسترالي مالكوم ترنبول قرار ترامب قائلا إنه يتماشى مع الجهود الدولية لإعادة الدولة المارقة إلى صوابها.

وقال ترنبول للصحفيين في سيدني اليوم الثلاثاء ”كيم جونج أون يدير عملية إجرامية دولية من كوريا الشمالية لبيع الأسلحة والمخدرات والمشاركة في الجرائم الإلكترونية وبالطبع تهديد استقرار المنطقة بأسلحته النووية“.

وأضاف ”لذلك فإننا نرحب بشدة بهذا القرار الذي يعكس عزم المجتمع الدولي على إعادة كوريا الشمالية إلى صوابها“.

وقال ترامب الذي كثيرا ما انتقد سياسات أسلافه تجاه بيونغ يانغ قائلا ”كان ينبغي حدوث ذلك منذ وقت طويل... منذ سنوات مضت“.

وكانت الولايات المتحدة وضعت كوريا الشمالية على لائحة الإرهاب بسبب تفجير رحلة تابعة لشركة كوريا للطيران عام 1987 قتل فيه 115 شخصا هم جميع من كانوا على متنها. لكن إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش، وهو جمهوري، رفعتها من على القائمة في 2008 بعد إحراز تقدما في محادثات نزع الأسلحة النووية.

ويقول خبراء أيضا إن الإجراء رمزي إلى حد بعيد إذ تقع كوريا الشمالية بالفعل تحت طائلة عقوبات أمريكية مشددة وهي حقيقة أقر بها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون على ما يبدو قائلا إنه سيسهم في إثناء أطراف ثالثة عن دعم بيونجيانج.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
ألف مستوطن يقتحمون قبر يوسف وسط مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 مقدسيا بينهم قياديان من "فتح" و4 فتيات..ويداهم منازل في بنايات مهدّدة بالهدم في "حي المطار" بقلنديا
منظمة العفو الدولية تعتبر الروهينغا ضحايا سياسة "فصل عنصري"
السلطات الأمريكية تلغي الوضع الخاص الممنوح للهايتيين المقيمين على أراضيها
الفصائل الفلسطينية تبدأ اجتماعاتها في القاهرة لدفع المصالحة الفلسطينية قدما
الأسد يعقد لقاء قمة مع بوتين في مدينة سوتشي الروسية
الكرملين: بوتين سيجري اتصالا هاتفيا مع ترامب اليوم الثلاثاء
الصين تعارض بشدة زيارة الرئيس الهندي لمنطقة متنازع عليها على حدود البلدين
المحكمة الاتحادية العليا في العراق : إستفتاء إقليم كردستان للإنفصال غير دستوري
خارجية النيجر تستدعي سفير ليبيا بشأن أنباء عن بيع مهاجرين أفارقة
العدوان السعودي على اليمن
المركز القانوني يحمل الأمم المتحدة واليونيسف مسئولية حماية أطفال اليمن
[21/نوفمبر/2017]
14 شهيداً و5 جرحى بغارات طيران العدوان في الحديدة وصعدة
[21/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مناطق متفرقة بمأرب
[20/نوفمبر/2017]
ثلاث غارات لطيران العدوان على تعز
[20/نوفمبر/2017]
استشهاد مواطنين اثنين في غارة لطيران العدوان بمديرية منبه في صعدة
[20/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by