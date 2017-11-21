عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الفصائل الفلسطينية تبدأ اجتماعاتها في القاهرة لدفع المصالحة الفلسطينية قدما غزة-سبأ:



تبدأ الفصائل الفلسطينية في القاهرة اليوم الثلاثاء سلسلة اجتماعات تستمر لثلاثة ايام، لبحث سبل تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس.



ووقعت حماس وفتح في 12 اكتوبر اتفاق مصالحة في القاهرة برعاية مصرية. وبموجب هذا الاتفاق يفترض ان تستعيد السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة بحلول الأول من ديسمبر.



ووصل مسؤولون من 13 فصيلا فلسطينيا رئيسيا الاثنين الى العاصمة المصرية للمشاركة في المحادثات. وسيتم بحث سبل تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة حتى اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.



وسيطرت حماس على غزة منتصف العام 2007 بعد ان طردت عناصر فتح الموالين للرئيس الفلسطيني محمود عباس من القطاع إثر اشتباكات.



ويضم وفد حماس الذي يرأسة صالح العاروري نائب رئيس الحركة، يحيى السنوار نائب رئيس حماس في قطاع غزة ونائبه خليل الحية وصلاح البردويل من غزة وحسام بدران عضو المكتب السياسي.



اما وفد حركة فتح الذي يرئسه عزام الاحمد، فيضم روحي فتوح وحسين الشيخ ومدير المخابرات العامة ماجد فرج الذين غادروا من الضفة الغربية عبر جسر الاردن.





سبأ [21/نوفمبر/2017]سبأ