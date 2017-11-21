محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل 14 شهيداً و5 جرحى بغارات طيران العدوان في الحديدة وصعدة صنعاء- سبأ:



شن طيران العدوان السعودي الأمريكي سلسلة غارات على عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية أدت إلى استشهاد 14 مواطناً وإصابة خمسة آخرين.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تسعة مواطنين استشهدوا وأصيب ثلاثة آخرين في غارة لطيران العدوان استهدفت شاحنة أحد المواطنين في الخط العام بمنطقة موشج مديرية الخوخة في محافظة الحديدة ، واستشهد صيادان وجرح اثنان آخران جراء غارات لطيران أباتشي العدوان على المنطقة نفسها .



وأكد المصدر استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم امرأة بغارة لطيران العدوان على سيارتهم في الطريق العام بمنطقة آل مقنع في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة ، كما شن غارة على وادي المليل بمديرية كتاف و ثلاث غارات على مديرية الظاهر .



وأشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف منطقة الغور في مديرية غمر و ممتلكات المواطنين بمديرية منبه ، وتعرضت عدة مزارع بمديرية رازح للأضرار جراء القصف .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن عشر غارات على مديرية نهم ، و استهدف



أحد المنازل في منطقة رمادة بالمديرية ، وشن غارتين على مديرية خولان الطيال بمحافظة صنعاء .



في محافظة تعز شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارة على مدارس العمري بمديرية ذباب و غارتين شرق الهاملي بمديرية موزع .



ولفت المصدر إلى أن الطيران شن 12 غارة على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة و غارتين على مديريتي صرواح و حريب القراميش بمحافظة مأرب .

سبأ [21/نوفمبر/2017]سبأ