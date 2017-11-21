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آخر تحديث: الثلاثاء، 21 - نوفمبر - 2017 الساعة 11:52:54ص
14 شهيداً و5 جرحى بغارات طيران العدوان في الحديدة وصعدة
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي سلسلة غارات على عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية أدت إلى استشهاد 14 مواطناً وإصابة خمسة آخرين.
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14 شهيداً و5 جرحى بغارات طيران العدوان في الحديدة وصعدة
[21/نوفمبر/2017]
صنعاء- سبأ:

 شن طيران العدوان السعودي الأمريكي سلسلة غارات على عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية أدت إلى استشهاد 14 مواطناً وإصابة خمسة آخرين.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تسعة مواطنين استشهدوا وأصيب ثلاثة آخرين في غارة لطيران العدوان استهدفت شاحنة أحد المواطنين في الخط العام بمنطقة موشج مديرية الخوخة في محافظة الحديدة ، واستشهد صيادان وجرح اثنان آخران جراء غارات لطيران أباتشي العدوان على المنطقة نفسها .

وأكد المصدر استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم امرأة بغارة لطيران العدوان على سيارتهم في الطريق العام بمنطقة آل مقنع في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة ، كما شن غارة على وادي المليل بمديرية كتاف و ثلاث غارات على مديرية الظاهر .

وأشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف منطقة الغور في مديرية غمر و ممتلكات المواطنين بمديرية منبه ، وتعرضت عدة مزارع بمديرية رازح للأضرار جراء القصف .

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن عشر غارات على مديرية نهم ، و استهدف

أحد المنازل في منطقة رمادة بالمديرية ، وشن غارتين على مديرية خولان الطيال بمحافظة صنعاء .

في محافظة تعز شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارة على مدارس العمري بمديرية ذباب و غارتين شرق الهاملي بمديرية موزع .

ولفت المصدر إلى أن الطيران شن 12 غارة على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة و غارتين على مديريتي صرواح و حريب القراميش بمحافظة مأرب .

سبأ
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