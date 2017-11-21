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  عربي ودولي
الأسد يعقد لقاء قمة مع بوتين في مدينة سوتشي الروسية
[21/نوفمبر/2017]
سوتشي-سبأ:

عقد الرئيس السوري بشار الأسد لقاء قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحضور عدد من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الروس خلال زيارة قام بها إلى مدينة سوتشي الروسية، حسبما أفادت وكالة الانباء السورية "سانا"، اليوم الثلاثاء.

وذكرت "سانا" أن الرئيس بوتين هنأ الرئيس الأسد خلال اللقاء بالنجاحات التي تحققت في سوريا بمكافحة الإرهاب مؤكداً أن الشعب السوري يقترب من النصر على الإرهابيين.

وأكد الرئيس بوتين أن اللقاء يهدف للتنسيق والتشاور بين الجانبين السوري والروسي قبيل القمة التي ستجمع بوتين بالرئيسين الإيراني والتركي مشيراً إلى أن المهم الآن هو الانتقال إلى العملية السياسية في سورية وأن روسيا تعمل مع الجميع في هذا الصدد.

ولفت إلى إهمية توقيت هذه الزيارة لزيادة التنسيق بين الجانبين وإجراء مشاورات إضافية والاستماع إلى تقييم القيادة السورية للوضع الراهن في سوريا وشكل الخطوات القادمة وتصورها للعملية السياسية ودور الأمم المتحدة فيها.

من جهته قال الرئيس الأسد إن العملية العسكرية الروسية الداعمة للجيش السوري في الحرب ضد الإرهاب حققت نتائج مهمة وكبيرة على مختلف الأصعدة وعلى رأسها الإنساني والعسكري والسياسي.

وأضاف إن الانتصارات التي تحققت ضد الإرهاب أدت إلى عودة الأمن للكثير من المناطق وبالتالي عودة المواطنين وبدء دوران عجلة الحياة الطبيعية مجدداً وأدت في الوقت ذاته إلى دفع المسار السياسي لحل الأزمة في سورية.

وأكد الأسد على أهمية التنسيق على أعلى مستوى بين الجانبين وفي مختلف القضايا التي تهم البلدين الصديقين ومن ضمنها الاستمرار في مكافحة الإرهاب والجهود التي تبذل فيما يتعلق بالمسار السياسي ومؤتمر الحوار والقمة الثلاثية المقبلة في سوتشي.

كما بحث الرئيسان الأسد وبوتين التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي بروسيا حيث أكد الرئيس الأسد أن سورية تدعم أي عمل سياسي وخاصة بعد تراجع الارهاب وأن الأبواب مفتوحة محليا ودوليا لدعم هذا المسار وأنها على استعداد للعمل مع كل بلد مستعد للمساهمة في الحل السياسي طالما أنه يعتمد على السيادة السورية والقرار السوري.

سبأ
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