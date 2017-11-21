عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الكرملين: بوتين سيجري اتصالا هاتفيا مع ترامب اليوم الثلاثاء موسكو-سبأ:



أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري اليوم الثلاثاء مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.



وذكرت نوفوستي الروسية للابناء أن هذا التصريح جاء أثناء لقاء الرئيس بوتين نظيره السوري بشار الأسد في سوتشي أمس الاثنين.



وقال بوتين: اعتمادا على لقائي اليوم سأجري مشاورات مع رؤساء الدول،ومن المخطط أن أجري اليوم (الثلاثاء) مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ثم مع زعماء بلدان المنطقة.



وكان بوتين وترامب قد أكدا على هامش قمة آبيك في فيتنام الأسبوع الماضي عزمهما على هزيمة تنظيم "داعش" في سوريا. وعبرت موسكو وواشنطن في بيان مشترك عن نيتهما مكافحة الإرهاب في سوريا حتى الهزيمة الكاملة لـ "داعش"، كما اتفقتا على مواصلة التنسيق العسكري لضمان أمن عسكريي البلدين في سوريا.

سبأ [21/نوفمبر/2017]سبأ