ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 20 - نوفمبر - 2017 الساعة 11:40:54م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير التربية والتعليم
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء وزير التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي.
الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا بالضفة الغربية و مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، 21 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، كما اقتحمت محلا للمجوهرات في مدينة رام الله، ونهبت ما بداخله .
المركزي العماني يطرح سندات جديدة بقيمة 150 مليون ريال عماني
أعلن البنك المركزي العماني عن قيامه بطرح الإصدار رقم (55) من سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي بقيمة (150) مليون ريال عماني تبلغ مدة استحقاقها سبع سنوات بسعر فائدة أساسي (كوبون) وقدره (25ر5) بالمائة سنويًا.
إبراهيموفيتش: يونايتد ينافس على لقبي الدوري الانجليزي ودوري الأبطال
صرح المهاجم السويدي الشهير زلاتان إبراهيموفيتش إن فريقه مانشستر يونايتد يمكنه أن يشكل تحديا كبيرا في سباق المنافسة على لقبي الدوري الانجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم خلال الموسم الحالي بفضل تشكيلته التي أصبحت الأكثر قوة.
آخر الأخبار:
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مناطق متفرقة بمأرب
قنص خمسة من مرتزقة العدوان بمأرب والجوف
القوة المدفعية تدك تجمعات ومواقع للعدو في نجران وجيزان
عملية نوعية على مواقع مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب بعسير
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة الجوانب المتصلة بتطبيق معايير الرقابة على الأسماك
[20/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الثروة السمكية محمد محمد الزبيري وضم عدد من قيادة وزارة الصناعة والتجارة، الجوانب المتصلة بتطبيق معايير الرقابة والجودة على الأسماك.

وأكد الإجتماع بحضور مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة إبراهيم المؤيد، ضرورة تطبيق معايير الرقابة والجودة بما يضمن سلامة المستهلك وتحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار.

حضر الإجتماع وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع الإنتاج وتسويق الأسماك يحيى الوادعي وعدد من المختصين في وزارتي الثروة السمكية والصناعة.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مناطق متفرقة بمأرب
قنص خمسة من مرتزقة العدوان بمأرب والجوف
القوة المدفعية تدك تجمعات ومواقع للعدو في نجران وجيزان
عملية نوعية على مواقع مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب بعسير
لقاء لخطباء ومرشدي مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة
ثلاث غارات لطيران العدوان على تعز
مشروع التغذية المدرسية يوزع مساعدات غذائية لأكثر من 108 آلاف أسرة بتعز
استشهاد مواطنين اثنين في غارة لطيران العدوان بمديرية منبه في صعدة
لقاء تشاوري للقيادات التربوية بمديرية الميناء بالحديدة
طيران العدوان يستهدف حرض وميدي بـ12 غارة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مناطق متفرقة بمأرب
[20/نوفمبر/2017]
ثلاث غارات لطيران العدوان على تعز
[20/نوفمبر/2017]
استشهاد مواطنين اثنين في غارة لطيران العدوان بمديرية منبه في صعدة
[20/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف حرض وميدي بـ12 غارة
[20/نوفمبر/2017]
تسعة شهداء حصيلة أولية لاستهداف طيران العدوان شاحنة بالخوخة
[20/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by