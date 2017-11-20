[20/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الثروة السمكية محمد محمد الزبيري وضم عدد من قيادة وزارة الصناعة والتجارة، الجوانب المتصلة بتطبيق معايير الرقابة والجودة على الأسماك.
وأكد الإجتماع بحضور مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة إبراهيم المؤيد، ضرورة تطبيق معايير الرقابة والجودة بما يضمن سلامة المستهلك وتحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار.
حضر الإجتماع وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع الإنتاج وتسويق الأسماك يحيى الوادعي وعدد من المختصين في وزارتي الثروة السمكية والصناعة.
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