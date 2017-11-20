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لقاء لخطباء ومرشدي مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة
[20/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

نظم مكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة بالتعاون مع إدارة الخطباء والمساجد بدائرة الثقافة القرآنية مساء اليوم لقاء لخطباء ومرشدي مديرية بني الحارث.

ناقش اللقاء تحت شعار " قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا"، الإستعدادات والتحضيرات لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

وفي اللقاء أشار وكيل وزارة الأوقاف لقطاع تحفيظ القرآن الكريم الشيخ صالح الخولاني والوكيل المساعد يحيى الحوثي إلى أهمية الإحتفال بذكرى المولد النبوي لما لهذه المناسبة من مكانة في قلوب أبناء الأمة بصورة عامة وأبناء الشعب اليمني بشكل خاص.

وأكدا ضرورة الإستفادة من الدروس والعبر لهذه المناسبة الدينية في تفعيل جوانب الخير والتراحم وتعزيز التلاحم ووحدة الجبهة الداخلية وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار وإغلاق المنافذ البرية والجوية والبحرية.

ودعا الشيخ الخولاني والعلامة الحوثي الخطباء والعلماء إلى القيام بواجبهم في تعزيز التماسك الإجتماعي وتبصير المجتمع بما يحاك ضد اليمن من مؤامرات تستهدف تمزيق النسيج الإجتماعي الوطني.

وفي اللقاء الذي حضره نائب مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة محمد الغليسي ومدير الأوقاف بمديرية بني الحارث عبدالرحمن الجديري .. أشار العلامة يحيى النهاري في كلمة العلماء إلى الأهمية التي تكتسبها مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف في التذكير بسيرته العطرة وأخلاقه الفاضلة التي كان يتحلى بها خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

سبـأ
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