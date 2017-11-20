محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مشروع التغذية المدرسية يوزع مساعدات غذائية لأكثر من 108 آلاف أسرة بتعز تعز - سبأ :

بدأت الفرق الميدانية التابعة لمشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية اليوم بمحافظة تعز توزيع المساعدات الغذائية للأسر الفقيرة والنازحة والمتضررة بالمديريات المستهدفة.



وأوضح منسقا المحافظة أنيس ياسين وعبداللطيف الشامي أن عملية الصرف التي تأتي ضمن مشروع الطوارئ رقم (201068) لخطة شهر نوفمبر تستهدف 108 آلاف و220 أسرة موزعة على مديريات " الصلو، ماويه، مقبنة، الشمايتين، المعافر، الوازعيه، خدير، صاله، سامع، حيفان ، شرعب السلام ، شرعب الرونه، باب المندب (ذباب)، المواسط، المخا وموزع" .



وأشار ياسين والشامي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عملية توزيع المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي تشرف عليها لجان صرف ميدانية مركزية ومحلية متواجدة في 509 مراكز توزيع بمدارس المديريات المستهدفة لضمان إيصالها لمستحقيها .



وأكدا بدء عملية الصرف في سبع مديريات وأنه سيتم البدء بالصرف في بقية المديريات فور الانتهاء من عملية ترحيل المساعدات الغذائية.

سبـأ [20/نوفمبر/2017]سبـأ