استشهاد مواطنين اثنين في غارة لطيران العدوان بمديرية منبه في صعدة



وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على سيارة في الطريق العام بمنطقة آل مقنع ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين ، كما شن غارة على وادي المليل بمديرية كتاف



ولفت المصدر إلى حدوث أضرار في مزارع المواطنين بعدة مناطق من مديرية رازح جراء تعرضها لقصف مدفعي وصاروخي سعودي ، مشيراً إلى أن قصفاً مماثلاً استهدف ممتلكات المواطنين في مديرية منبه و منطقة الغور في مديرية غمر الحدودية.

[20/نوفمبر/2017] صعدة - سبأ :استشهد مواطنان اليوم في غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي بمنطقة آل مقنه في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة .سبـأ