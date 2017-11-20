[20/نوفمبر/2017] صعدة - سبأ :
استشهد مواطنان اليوم في غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي بمنطقة آل مقنه في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة .
وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على سيارة في الطريق العام بمنطقة آل مقنع ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين ، كما شن غارة على وادي المليل بمديرية كتاف
ولفت المصدر إلى حدوث أضرار في مزارع المواطنين بعدة مناطق من مديرية رازح جراء تعرضها لقصف مدفعي وصاروخي سعودي ، مشيراً إلى أن قصفاً مماثلاً استهدف ممتلكات المواطنين في مديرية منبه و منطقة الغور في مديرية غمر الحدودية.
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