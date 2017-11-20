[20/نوفمبر/2017]
الحديدة - سبأ :
عقد بمديرية الميناء بمحافظة الحديدة اليوم لقاء تشاوري للقيادات التربوية والتعليمية في إطار حملة "ثبات وإنتصار" لإفشال مخططات العدوان.
وفي اللقاء الذي حضره مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة عمر محمد بحر، أكدت القيادات التربوية والتعليمية بالمديرية الإستمرار في أداء الواجب وتفعيل أنشطة المدارس بما يسهم في تعميق حب الوطن .
حضر اللقاء مدير عام المديرية علي عبيد ونائب مدير مكتب التربية لشئون الإعلام والأنشطة وليد غالب ورئيس النقابة العامة للمهن والتربوية أحمد عقلان.
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