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  ثقافة
الدكتوراة مع مرتبة الشرف في العلوم السياسية للباحث علي الزنم
[20/نوفمبر/2017]
إب - سبأ :

نال الباحث اليمني علي محمد الزنم اليوم درجة الدكتوراة مع مرتبة الشرف من قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة الدولية الإلكترونية بجمهورية مصر العربية عن رسالته المسومة بـ " مراحل الدفاع عن الوحدة والشرعية من خلال المعارك السياسية والعسكرية في اليمن (من إتفاقية الطائف إلى عاصفة الحزم 1934 – 2015م)".

وجرت مناقشة الرسالة عبر البث المباشر بين مدينة القاهرة ومحافظة إب.

تكونت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور محمود عبدالفتاح محمود رئيساً، الأستاذ الدكتور زين العابدين محمد رجب مشرفاً ومناقشاً ، الدكتورة سحر إبراهيم مناقشاً .

حضر المناقشة وزير الأوقاف القاضي شرف القليصي ومحافظ إب عبدالواحد صلاح وأمين عام محلي المحافظة أمين الورافي ورئيس جامعة إب الدكتور طارق المنصوب ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالله الفلاحي وأمين الجامعة عبدالملك السقاف وعدد من المهتمين.

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