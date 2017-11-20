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الصحة تحذر من تفشي الأوبئة والأمراض وتحمل المجتمع الدولي المسؤولية
[20/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

حذرت وزارة الصحة العامة والسكان من تفشي الأمراض والاوبئة في اليمن نتيجة استمرار العدوان والحصار .

وقال الناطق الرسمي للوزارة الدكتور عبدالحكيم الكحلاني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) : " في الوقت الذي لايزال اليمن يعاني من انتشار وباء الكوليرا الذي وصل إجمالي حالات الإصابة إلى 950 ألفاً في 22 محافظة ، والوفيات إلى ألفين 207 حالات فإن الوزارة تواجه حاليا انتشاراً لوباء الديفتيريا ( الخانوق ) في عدد من محافظات الجمهورية بلغت الإصابة به 150 حالة والوفيات 14 وفاة".

وحمل الدكتور الكحلاني المجتمع الدولي مسئولية عجز الوزارة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار هذا الوباء بسبب إغلاق مطار صنعاء الدولي حتى أمام طائرات الأمم المتحدة والصليب الأحمر وأطباء بلاحدود وغيرها من المنظمات لإيصال اللقاحات الواقية ومضادات الذيفان العلاجية للحالات المصابة وكذلك الاستمرار في إغلاق ميناء الحديدة أمام وصول سفن الأدوية والمستلزمات الطبية من جيبوتي وفق ما أعلنته رسميا منظمة الصحة العالمية باليمن.

وأضاف : " مضادات الذيفان Antitoxin هي منقذة لحياة المصابين بهذا الوباء وغير متوفرة داخل اليمن ويجب احضارها من الخارج بصورة عاجلة، كما أن مخزون اللقاحات المتوفر في اليمن يكفي لشهر واحد".

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة أن استمرار هذا الحصار الجائر سيؤدي إلى كارثة صحية لأطفال اليمن وستنتشر الفاشيات وتتوسع لتشمل حتى البالغين الذين لم يحصلوا على تطعيماتهم حين كانوا صغارا.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي ومؤسساته الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة تتحمل تبعات هذه الكارثة الوبائية وعجز الوزارة عن مواجهة الوباء لعدم وصول هذه الأدوية والمضادات للذيفان الخاص بالديفثيريا واللقاحات الثنائية لمواجهة الوباء وكذلك اللقاحات الروتينية للبرنامج الوطني للتحصين الموسع فوراً.

وقال " تأخير ليوم واحد إضافي سيؤدي إلى تعريض حياة أكثر من مليون من الأطفال ومثل ذلك بين البالغين بالإصابة والوفاة بسبب الديفتيريا وغيرها من الأوبئة التي تنتشر سريعا في مثل الظروف التي تمر بها اليمن وبسبب التدهور السريع الحاصل للنظام الصحي جراء استمرار العدوان والحصار ".

سبـأ
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