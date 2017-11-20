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اجتماع بجامعة ذمار يناقش سير العملية التعليمية
[20/نوفمبر/2017]
ذمار - سبأ :

ناقش اجتماع بجامعة ذمار برئاسة رئيس الجامعة الدكتور طالب النهاري اليوم سير العملية التعليمية والصعوبات التي تواجهها وسبل معالجتها.

وتطرق الاجتماع إلى برنامج الحوسبة الآلية لنتائج الطلاب باستخدام نظام"ASR" ، والذي من شأنه تسهيل تنظيم بيانات الطلاب وحصولهم على وثائق التخرج في أقل وقت ممكن.

وأقر بهذا الخصوص منح الصلاحيات لجميع كليات الجامعة لإدخال نتائج الطلاب للأعوام السابقة حتى العام الدراسي 2016/2017م، محددا مدة شهرين لحوسبة النتائج.

كما أقر الاجتماع تشكل لجنة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب وعمداء الكليات للإشراف على إدخال نتائج الطلاب في النظام وحل أي إشكاليات عالقة، والرفع إلى رئيس الجامعة بكل ما يتطلب تدخل رئاسة الجامعة أو مجلس الجامعة.

ووجه رئيس الجامعة عمداء الكليات بشراء الأجهزة اللازمة لعملية الحوسبة، فيما ستتولى رئاسة الجامعة عملية الشراء للكليات التي لا توجد لديها إمكانيات.

كما ناقش الاجتماع تأخر إعلان نتائج الطلاب للفصل الثاني للعام 2016/2017م، والرفع ببيان الحالة المالية للطلاب في بعض الكليات، وكذا تأخر كليات في رفع موازناتها التشغيلية للعام الحالي 2017- 2018م إلى رئاسة الجامعة.

وأكد الاجتماع على أهمية تضافر الجهود في إطار العمل التكاملي للعمل الإداري والأكاديمي لتجاوز كافة التحديات في سبيل استمرار العملية التعليمية وإنجاحها.

حضر الاجتماع نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور نصر الحجيلي، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالكافي الرفاعي، وعمداء الكليات ونوابهم لشؤون الطلاب ورؤساء الكنترولات.

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