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وقفة احتجاجية للمعاقين بصنعاء تنديدا بجرائم العدوان
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وقفة احتجاجية للمعاقين بصنعاء تنديدا بجرائم العدوان
[20/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ :
 نظمت جمعيات واتحادات معاقي الحرب وذوي الاحتياجات الخاصة اليوم بصنعاء وقفة احتجاجية تنديدا بجرائم العدوان الغاشم والتي طالتهم ودور الرعاية الخاصة بهم بصورة مباشرة .


وفي الوقفة التي حضرها رئيس جمعية معاقي الحرب يوسف علي الشميري ورئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين عثمان الصلوي ، أكد رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي بأمانة العاصمة حمود النقيب ، وقوف وتضامن كافة أبناء المجتمع مع شريحة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يستهدفهم العدوان بصورة بشعة .

وأشار إلى مايتعرض له الشعب اليمني من جرائم يومية في المنازل والأسواق ومجالس العزاء ودور العبادة ، مستنكراً الصمت الدولي والعربي المخزي تجاه المجازر الوحشية التي يرتكبها تحالف العدوان منذ مايقارب الثلاث سنوات ..

من جانبه أوضح المدير العام التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين محمد الديلمي أن الوقفة رسالة إلى العالم الصامت ليشاهد المجازر الوحشية التي تطال أبناء اليمن من قبل العدوان الغاشم ولم يسلم منها حتى المعاقون وذوي الاحتياجات الخاصة الذين تضاعفت معاناتهم وتفاقمت مشكلاتهم الصحية .

فيما استنكر بيان صادر عن الوقفة استهداف المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة بصورة ممنهجة ، مطالباً الأمم المتحدة بالعمل الجاد لوضع حد لجرائم العدوان وحماية المدنيين وذوي الاحتياجات الخاصة ، ورفع الحصار الجائر الذي أثر على كافة مناحي الحياة .

ودعا البيان كافة المنظمات الحقوقية والانسانية المهتمة بالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة إلى الاضطلاع بدورها الانساني والوقوف إلى جانب المعاقين وإدانة المجازر والغارات الجوية التي طالت المعاقين باعتبارها جرائم حرب وتخالف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقوانين حقوق الإنسان .

وحيا البيان المواقف البطولية للجيش واللجان الشعبية الذين يسطرون أروع الملاحم البطولية في ردع قوى العدوان .

سبـأ
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