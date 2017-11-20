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مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في كسر زحف لهم بلحج
[20/نوفمبر/2017]
لحج - سبأ :

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وأصيب آخرين اليوم في صد زحوفات لهم بإتجاه مديرية طور الباحة بمحافظة لحج.

تمكن أبطال الجيش واللجان من كسر زحوفات مكثفة لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بإتجاه مديرية طور الباحة بمحافظة لحج.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحوفات مكثفة لمرتزقة العدوان بإتجاه الجوازعة بمديرية طور الباحة، إستمرت من فجر اليوم حتى العصر .

وأشار المصدر إلى أن زحوفات مرتزقة العدوان تركزت على وادي ضوكة والركيزة وتبعة القحوص وعدة مواقع محاذيه لها .. مؤكدا مصرع وإصابة العشرات من مرتزقة خلال الزحوفات.

سبـأ
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