ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 20 - نوفمبر - 2017 الساعة 07:42:21م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير التربية والتعليم
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء وزير التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي.
الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا بالضفة الغربية و مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، 21 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، كما اقتحمت محلا للمجوهرات في مدينة رام الله، ونهبت ما بداخله .
المركزي العماني يطرح سندات جديدة بقيمة 150 مليون ريال عماني
أعلن البنك المركزي العماني عن قيامه بطرح الإصدار رقم (55) من سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي بقيمة (150) مليون ريال عماني تبلغ مدة استحقاقها سبع سنوات بسعر فائدة أساسي (كوبون) وقدره (25ر5) بالمائة سنويًا.
إبراهيموفيتش: يونايتد ينافس على لقبي الدوري الانجليزي ودوري الأبطال
صرح المهاجم السويدي الشهير زلاتان إبراهيموفيتش إن فريقه مانشستر يونايتد يمكنه أن يشكل تحديا كبيرا في سباق المنافسة على لقبي الدوري الانجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم خلال الموسم الحالي بفضل تشكيلته التي أصبحت الأكثر قوة.
آخر الأخبار:
أطفال اليمن: العدوان والحصار يقتلنا والعالم يتغنى بالاحتفاء بيوم الطفل
وزير التعليم العالي يلتقي القائم بأعمال السفارة السورية
إقرار تنفيذ مشروع رصف وتأهيل الجزيرة الوسطية بمدينة رداع
مجلس القضاء يقر تشكيل وحدة فنية لمعالجة وضع الكادر البشري للسلطة القضائية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
أطفال اليمن: العدوان والحصار يقتلنا والعالم يتغنى بالاحتفاء بيوم الطفل
[20/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:






نظم أطفال اليمن اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بصنعاء للتنديد بالجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الأطفال بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل.

وردد الأطفال الشعارات المنددة بالعدوان والحصار ، كما حملوا نعش الضمير العالمي في إشارة إلى موته وعدم تحريكه ساكنا إزاء ما يتعرضون له من جرائم يندى لها جبين الإنسانية.

واستنكر الأطفال تغني العالم بإحياء يوم الطفل العالمي فيما أطفال اليمن يقتلون بقصف طيران العدوان والحصار والأمراض ومحرومون من كل حقوقهم.

وندد الأطفال بصمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المعيب إزاء ما يتعرض له أطفال اليمن من انتهاكات وقتل وحصار من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي منذ قرابة ثلاث سنوات .

ودعا أطفال اليمن أحرار العالم والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى الالتفات إلى ما يتعرضون له من جرائم وحرمانهم من حقهم في الحياة الذي كفلته كل الشرائع والمواثيق والقوانين الدولية.

سبأ
  المزيد من (محلي)
وزير التعليم العالي يلتقي القائم بأعمال السفارة السورية
إقرار تنفيذ مشروع رصف وتأهيل الجزيرة الوسطية بمدينة رداع
مجلس القضاء يقر تشكيل وحدة فنية لمعالجة وضع الكادر البشري للسلطة القضائية
مناقشة آلية عمل فريق تحليل النزاعات بمديرية حبيش بإب
الأرصاد يتوقع تكون الصقيع على أجزاء من المناطق الجبلية الليلة
فعالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بعمران
الليلة انطلاق حملة تغريدات أطفال اليمن يٌقتلون تزامنا مع الإحتفال باليوم العالمي للطفل
مناقشة ترتيبات حلقات النقاش حول أضرار العدوان بقطاع النقل
تكريم 188 حافظ وحافظة للقرآن الكريم بإب
وقفة بالمحويت للتنديد بتصعيد العدوان وإغلاق المنافذ
العدوان السعودي على اليمن
الليلة انطلاق حملة تغريدات أطفال اليمن يٌقتلون تزامنا مع الإحتفال باليوم العالمي للطفل
[20/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يدمر منزل في نهم ويستهدف بغارتين مديرية خولان
[20/نوفمبر/2017]
استشهاد 14 طفلاً وامرأة بغارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية
[20/نوفمبر/2017]
استشهاد وإصابة أربعة صيادين بغارات لطيران العدوان في الخوخة
[20/نوفمبر/2017]
طيران العدوان السعودي يشن غارتين على مأرب
[20/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by