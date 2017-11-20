محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أطفال اليمن: العدوان والحصار يقتلنا والعالم يتغنى بالاحتفاء بيوم الطفل













نظم أطفال اليمن اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بصنعاء للتنديد بالجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الأطفال بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل.



وردد الأطفال الشعارات المنددة بالعدوان والحصار ، كما حملوا نعش الضمير العالمي في إشارة إلى موته وعدم تحريكه ساكنا إزاء ما يتعرضون له من جرائم يندى لها جبين الإنسانية.



واستنكر الأطفال تغني العالم بإحياء يوم الطفل العالمي فيما أطفال اليمن يقتلون بقصف طيران العدوان والحصار والأمراض ومحرومون من كل حقوقهم.



وندد الأطفال بصمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المعيب إزاء ما يتعرض له أطفال اليمن من انتهاكات وقتل وحصار من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي منذ قرابة ثلاث سنوات .



ودعا أطفال اليمن أحرار العالم والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى الالتفات إلى ما يتعرضون له من جرائم وحرمانهم من حقهم في الحياة الذي كفلته كل الشرائع والمواثيق والقوانين الدولية.

سبأ [20/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ