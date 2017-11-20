[20/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:
التقي وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين علي حازب اليوم القائم بأعمال السفارة السورية بصنعاء الحكم دندي.
جرى خلال اللقاء مناقشة علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال التعليم العالي، وكذا أوضاع الطلاب من أبناء الجالية السورية الدارسين في الجامعات اليمنية.
وأكد الوزير حازب إستعداد الوزارة تقديم كافة الدعم والتسهيلات الممكنة للطلبة السوريين المقيمين في اليمن.
وعبر عن الشكر للأشقاء في سوريا قيادةً وحكومةً وشعباً على ما يقدمونه من دعم في مختلف المجالات وفي المقدمة الطلاب الدارسين في الجامعات والمعاهد السورية.. متمنياً للعلاقات الأخوية بين البلدين المزيد من التقدم والإزدهار.
فيما عبر القائم بأعمال السفارة السورية عن الشكر للحكومة اليمنية على الدعم الذي تقدمه للطلاب السوريين في اليمن.
حضر اللقاء مستشار وزير التعليم العالي الدكتور محمد ضيف الله.
سبأ