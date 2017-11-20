إقرار تنفيذ مشروع رصف وتأهيل الجزيرة الوسطية بمدينة رداع [20/نوفمبر/2017] البيضاء - سبأ:

أقر إجتماع بمدينة رداع محافظة البيضاء اليوم تنفيذ مشروع رصف وإعادة تأهيل الجزيرة الوسطية واستكمال رصف منطقة الدائري الشرقي ورصف طريق المشهد والمقبرة بمدينة رداع بتكلفة 170 ألف دولار تمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية بمحافظتي ذمار والبيضاء.



واستعرض الإجتماع الذي ضم مدير عام مدينة رداع أحمد العكام ومدير الصندوق الإجتماعي للتنمية خالد عمران، العقود المقرة لتنفيذ المشروع الذي يسهم في توفير كثير من إحتياجات المجتمع وتشغيل الأيادي العاملة بتوفير فرص للعمل في إطار برنامج النقد مقابل العمل.



وثمن مدير عام مدينة رداع دعم الصندوق الإجتماعي للتنمية واهتمامه بتمويل المشاريع ذات الجدوى والفائدة في تنمية وتطوير المجتمع.



وأشار إلى أن مشروع رصف وتأهيل الجزيرة الوسطية والرصف شوارع مدينة رداع يأتي ضمن الإهتمام بتنظيم الشوارع والأحياء التي تضفي لمدينة رداع منظرا جماليا وتحافظ على الطابع الحضاري والتاريخي للمدينة.

سبأ