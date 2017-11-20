الصين تعارض بشدة زيارة الرئيس الهندي لمنطقة متنازع عليها على حدود البلدين [20/نوفمبر/2017] بكين – سبأ:

أعلنت الصين اليوم الإثنين معارضتها الشديدة لزيارة الرئيس الهندي لمنطقة متنازع عليها على الحدود بين البلدين، وحثت على تجنب اتخاذ خطوات من شأنها تعقيد القضايا الحدودية وعلى العمل مع الصين لتهيئة الظروف للمحادثات.



وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) ان ذلك جاء خلال رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ على سؤال بشأن زيارة الرئيس الهندي رام ناث كوفيند لما يسمى بـ "أروناتشال براديش" امس الأحد.



وقال المتحدث في إفادة صحفية يومية "لن تعترف الحكومة الصينية أبداً بما يسمى بأروناتشال براديش".



واضاف ان البلدين تحلان القضايا الحدودية عبر المفاوضات من أجل التوصل لحل عادل وعقلاني يقبله الجانبان.



وتابع "ولكن قبل ذلك، على كلا الجانبين حماية السلام والاستقرار على الحدود بشكل مشترك".



كما شدد المتحدث باسم الخارجية الصينية على أن العلاقات الصينية - الهندية، تمر بمرحلة هامة للتنمية.



وقال إن الصين تأمل أن تعمل الهند معها لحماية العلاقة الشاملة وتجنب اتخاذ خطوات تعقد القضايا الحدودية وأن تهيئ ظروفاً مواتية للمحادثات والتنمية الصحية للعلاقات الثنائية.



وأقيمت المنطقة التي تسمى بـ"أروناتشال براديش" بصورة عامة على ثلاث مناطق تابعة لمنطقة التبت الصينية هي مونيول ولويول وتسايول السفلى.

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