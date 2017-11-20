مناقشة آلية عمل فريق تحليل النزاعات بمديرية حبيش بإب [20/نوفمبر/2017] إب - سبأ:

ناقش اجتماع اليوم بمحافظة إب ضم السلطة المحلية بمديرية حبيش مع فريق الوسطاء المحليين، آلية عمل الفريق في تحليل النزاعات وتيسير الحوار الخاص بمشروع بناء السلام بالمديرية.



وفي الاجتماع الذي ضم مدير مديرية حبيش محمد الشبيبي ، استعرض منسق منظمة البحث عن أرضية مشتركة بالمحافظة خالد باقاسي أهداف المشروع الخاص بمعالجة قضايا النزاعات المجتمعية الذي ينفذ حاليا بالمديرية.



وأشار إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن مشروع بناء السلام في اليمن الذي يجرى تنفيذه في عدد من المديريات بعدة محافظات ويستمر ثلاثة أشهر.



من جانبه استعرض الشريك المحلي للمنظمة أحمد محمد المطري آلية النزول الميداني لفرق الوسطاء والمهام التي سيقومون بها.. لافتا إلى أن الهدف من المشروع الإسهام في دعم الاستقرار وتعزيز التماسك والنسيج المجتمعي على المستوى المحلي.



وفي الاجتماع أكد مدير مديرية حبيش أهمية تنفيذ مثل هذه المسوحات الميدانية والمؤشرات والنتائج التي ستتمخض عنها لخدمة أغراض التنمية والحد من النزاعات .. مؤكدا إستعداد السلطة المحلية تسهيل مهام فرق الوسطاء لإجراء المسوحات وتمكين الفريق من إنجاز مهامه.

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