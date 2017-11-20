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آخر تحديث: الإثنين، 20 - نوفمبر - 2017 الساعة 07:10:45م
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الأرصاد يتوقع تكون الصقيع على أجزاء من المناطق الجبلية الليلة
[20/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 أكد المركز الوطني للأرصاد إستمرار تأثر المناطق الجبلية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء وأجزاء من محافظتي إب والضالع ولحج والمناطق الصحراوية وأجزاء من الهضاب الداخلية بكتلة هوائية بادرة وجافة .

وأوضح المركز في نشرته الجوية اليوم تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها أن درجات الحرارة الصغرى تبقى إجمالا منخفضة مع توقعات بارتفاع تدريجي خلال الأيام القادمة .. متوقعا تكون الصقيع على أجزاء من المناطق الجبلية خلال هذه الليلة .

وحذر المركز كبار السن والمرضى والأطفال من التدني الملحوظ في درجات الحرارة، كما نبه المزارعين ورعاة الماشية والنحل في المحافظات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية من آثار موجة البرد والصقيع حفاظا على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية.

ودعا المركز العمال الذين يعملون في الفترة المسائية وساعات الليل والصباح الأولى بإرتداء الملابس الشتوية للوقاية من صدمات البرد.

سبأ
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