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المحكمة الاتحادية العليا في العراق : إستفتاء إقليم كردستان للإنفصال غير دستوري
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المحكمة الاتحادية العليا في العراق : إستفتاء إقليم كردستان للإنفصال غير دستوري
[20/نوفمبر/2017]
بغداد – سبأ :
قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الاثنين، بعدم دستورية استفتاء إقليم كردستان للانفصال عن العراق.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة أياس الساموك إن: "المحكمة الاتحادية أصدرت اليوم حكماً بعدم دستورية الاستفتاء الجاري في إقليم كردستان وبقية المناطق خارجه".

وأضاف المتحدث ان "ذلك يشمل أيضاً إلغاء الأثار والنتائج كافة المترتبة على الاستفتاء".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت بتاريخ 6 نوفمبر الحالي قراراً حول تفسير المادة الأولى من الدستور العراقي التي تنص على أن "جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي"، وحكمت بعدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي مكون بالعراق.

وردت عليها حكومة إقليم كردستان بدعوة لفتح حوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق "جميع المواد الدستورية" .. مؤكدة أنها تحترم تفسير المحكمة.

كما أعربت في الوقت ذاته عن أملها في أن يكون ذلك "أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور".

واجرى إقليم كردستان في 25 سبتمبر الماضي استفتاء حول الانفصال عن العراق، لم تعترف به لا السلطات العراقية ولا المجتمع الدولي.

سبأ
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