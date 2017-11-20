محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بعمران عمران - سبأ:

نظمت جامعة عمران بالتعاون مع الملتقيات الأكاديمية والإدارية والطلابية اليوم فعالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف تحت شعار " وما أرسلناك إلا رحمته للعالمين" .



وفي الفعالية التي حضرها محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان، أشار أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس إلى ضرورة تحرك الجميع في مواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا .



وقال " إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يتحرك في جانب واحد إنما كان متحركا في كافة جوانب الحياة وخاصة جانب العلم والسلاح فقهر بحركته وقارع طواغيت الأرض من الأكاسرة والروم ".



ودعا المخلوس أبناء الشعب اليمني إلى إستمرار الصمود في مواجهة العدوان وغطرسته والذين لا زالوا يرتكبون أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني.



فيما أشار أمين عام جامعة عمران الدكتور عبد الرحمن الوادعي إلى أهمية الإحتفال بالمولد النبوي الشريف .



وأكد أهمية إحياء هذه المناسبة لما لها من مكانة ودلالة في واقع الأمة العربية والإسلامية .. مشيرا إلى أن الإحتفال بهذه المناسبة الدينية رسالة لقوى الغزو والإحتلال والعدوان بحب أبناء اليمن لنبي الرحمة والإنسانية محمد صلى الله عليه وآله وسلم.



من جانبه استعرض رئيس الملتقى الطلابي بجامعة عمران هاشم الريدي دلالات الإحتفال بالمولد النبوي الشريف في ظل تمادي وصلف العدوان على اليمن منذ ما يقارب ثلاثة أعوام.



وأكد أهمية إستلهام الدروس والعبر والإقتداء برسول البشرية صلى الله عليه واله وسلم قولا وفعلا.



تخلل الفعالية التي حضرها وكيل المحافظة أمين فراص مدير أمن المحافظة العميد محمد المتوكل وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية وأساتذة الجامعة والطلاب والطالبات، قصائد شعرية وإسكتش لنجوم مسرح مدارس عمران وأناشيد ومقامات .

سبأ [20/نوفمبر/2017]سبأ