رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وست بروميتش البيون الانجليزي يقيل مدربه لسوء النتائج لندن – سبأ :

أعلن نادي وست بروميتش البيون المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين عن أقالة مدربه توني بوليس من منصبه بسبب سوء النتائج وعين المساعد جاري ميجسون مدرباً مؤقتاً للفريق.



وقال رئيس النادي جون وليامز في تصريح نقلته وكالة انباء رويترز ”نحن في مجال لا يعترف إلا بالنتائج.. وبناء على ما حققناه خلال الجزء الأخير من الموسم الماضي وما تحقق في الموسم الحالي حتى الآن فإن نتائجنا كانت مخيبة للآمال“.



وأضاف رئيس النادي ”نود أن نسجل تقديرنا لما أسهم به توني وبما قدمه من جهد كبير خلال فترة انتقال في النادي تغيرت خلالها ملكية النادي.. ونحن نتمنى له كل توفيق في مستقبله“.



وأكد رئيس النادي أن ”مثل هذه القرارات لا تؤخذ ببساطة لكنها تأتي دوماً من أجل صالح النادي“.



ويبتعد وست بروميتش بنقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط ويحتل المركز 17 (بين 20 فريقا) برصيد عشر نقاط من 12 مباراة بعد أن مني بست هزائم.



وكانت الهزيمة الكبيرة 4-صفر أمام تشيلسي حامل اللقب في الجولة الماضية مطلع الأسبوع الحالي بمثابة القشة الأخيرة التي كلفت المدرب وظيفته.



وفاز وست بروميتش بأول ثلاث مباريات في الموسم لكنه لم يحقق أي فوز في أي بطولة منذ أواخر أغسطس الماضي.

سبأ [20/نوفمبر/2017]سبأ