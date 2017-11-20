الليلة انطلاق حملة تغريدات أطفال اليمن يٌقتلون تزامنا مع الإحتفال باليوم العالمي للطفل
[20/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
تنطلق الساعة التاسعة من مساء اليوم حملة تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي حول ما يتعرض له أطفال اليمن من قتل وحصار تزامنا مع الإحتفال باليوم العالمي للطفل 20 نوفمبر.
ودعا المنظمون للحملة إلى المشاركة الفاعلة لإيصال صوت الملايين من أطفال اليمن الذين يتعرضون لجرائم وانتهاكات وحصار خانق من قبل تحالف العدوان.
وأكد المنظمون أهمية الحملة لتذكير المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الطفولة المحرومة من حقها في الحياة منذ قرابة ثلاثة أعوام.
رابط بنك التغريدات:
https://sites.google.com/site/tweetsfront/childrensday
سبأ