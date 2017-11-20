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آخر تحديث: الإثنين، 20 - نوفمبر - 2017 الساعة 07:10:45م
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مناقشة ترتيبات حلقات النقاش حول أضرار العدوان بقطاع النقل
[20/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير النقل زكريا الشامي الترتيبات الخاصة بإنعقاد حلقات النقاش حول الأضرار والخسائر بالمطارات والطيران المدني والمنافذ البرية والبحرية جراء العدوان.

وأقر إجتماع اللجنة التحضيرية للحلقات تشكيل لجان للإعداد والتحضير وجمع أوراق العمل وتجهيز الأدبيات الخاصة بحلقات النقاش ودعوة المنظمات الأممية والدولية والإنسانية والحقوقية العاملة في اليمن لحضور الفعالية.

وفي الإجتماع أكد وزير النقل ضرورة الإعداد الجيد لهذه الفعالية التي تكتسب أهمية خاصة كونها تهدف إلى فضح جرائم العدوان السعودي الأمريكي في اليمن .

ولفت إلى أهمية إبراز المحاور الرئيسية لحلقات النقاش التي سيتم مناقشتها خلال الفعالية وتفعيل دور الإعلام وتزويده بمعلومات وإحصائيات عن حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بالقطاعات البحري والبرية والجوية وآخرها تدمير الجهاز الملاحي الجوي للطائرات بمطار صنعاء الدولي وتوضيحها للرأي العام المحلي والدولي.

حضر الإجتماع وكيلا وزارة النقل لقطاع النقل الجوي والموانئ والشئون البحرية عبدالله العنسي وخالد النمر ورئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري وليد الوادعي ومدير النقل الجوي بهيئة الطيران المدني والأرصاد الدكتور مازن غانم.

سبأ
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