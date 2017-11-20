عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل خارجية النيجر تستدعي سفير ليبيا بشأن أنباء عن بيع مهاجرين أفارقة نيامي – سبأ :

إستدعت وزارة الخارجية للنيجر السفير الليبي لديها لتبليغه استياءها من معلومات تفيد ببيع مهاجرين أفارقة في "مزادات علنية" في ليبيا.



وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الاثنين ان الرئيس محمد يوسوفو طلب إدراج هذه القضية على جدول أعمال قمة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي المقامة في 29 و30 نوفمبر في أبيدجان.



وقال وزير الخارجية النيجري إبراهيم ياكوبو في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أنه أبلغ الدبلوماسي الليبي بأنه يجب وقف هذه الممارسات و"معاقبة منفذيها".



وطلب الرئيس يوسوفو الذي أعرب الخميس عن سخطه من بيع المهاجرين مثل العبيد بالمزاد العلني في ليبيا، إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال قمة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، في 29 و30 نوفمبر في أبيدجان.



وقال ياكوبو في هذا الصدد ان "رئيس النيجر طلب إدراج هذه المسألة في الاجتماع المقبل للاتحاد الأوروبي-الاتحاد الأفريقي في أبيدجان.. طلب منا البقاء في حالة استنفار، وعلى اتصال بكل البلدان الأفريقية".



وكان الرئيس النيجري أكد الخميس أن "بيع المهاجرين (...) أغضبني كثيراً.. أدعو السلطات الليبية والمنظمات الدولية إلى الاستعانة بكل الوسائل لوقف هذه الممارسة التي تنتمي إلى عصر آخر نعتقد أنه ولى إلى الأبد".

سبأ [20/نوفمبر/2017]سبأ