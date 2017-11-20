[20/نوفمبر/2017]
المحويت - سبأ:
نظمت بمحافظة المحويت اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بتصعيد العدوان السعودي الأمريكي وإغلاقه للمنافذ .
وفي الوقفة التي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للطفولة بحضور وكيل أول المحافظة الدكتور عبد الله الحمزي وقيادة السلطة المحلية وممثلو المنظمات والفعاليات المدنية والحقوقية المعنية بالطفولة وعدد من الأطفال وطلاب المدارس .. طالب أطفال المحويت المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ الطفولة في اليمن إزاء ما تتعرض له من جرائم يندى لها جبين الإنسانية من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية في ظل صمت دولي معيب.
وناشدوا أطفال العالم بالوقوف إلى جانبهم والضغط بإتجاه إيقاف العدوان ورفع الحصار وإعادة فتح المطارات والموانئ والمنافذ من أجل دخول إحتياجات الشعب اليمني.
سبأ