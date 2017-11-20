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مستشفى الثورة بذمار يتسلم 993 جلسة غسيل كلوي من الصليب الاحمر الالماني
[20/نوفمبر/2017]
ذمار - سبأ:
 تسلمت هيئة مستشفى ذمار العام اليوم (993) جلسة من مستلزمات الغسيل الكلوي مقدمة من فرع جمعية الهلال الاحمر اليمني بدعم من الصليب الأحمر الألماني.

وخلال التسليم اشاد نائب رئيس هيئة مستشفى ذمار العام الدكتور عبدالله الحداء بجهود الصليب الاحمر الالماني وجمعية الهلال الاحمر اليمني في دعم جهود الهيئة من خلال توفير جلسات الغسيل الكلوي وبما يخفف من معاناة المرضى المهددون بالموت بسبب نفاذ جلسات الغسيل في المركز .

وأشار إلى أن عدد حالات الغسيل الكلوي خلال العام 2017 بلغت (270) حالة فيما يبلغ عدد الحالات التي ما تزال في الانتظار (162) حالة .. مبينا ان المركز يقوم بعملية الإستصفاء الدموي لعدد (90) مريضا يوميا خلال فترتين صباحية ومسائية، وتبلغ تكلفة الجلسة الواحدة 45 دولار للشخص الواحد.

وناشد المنظمات الإنسانية بضرورة استمرار دعم مركز الغسيل الكلوي بما يمكنه من مواصلة تقديم الخدمات للمرضى خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد .

من جانبه أشار المدير التنفيذي لجمعية الهلال الاحمر اليمني بذمار بشير الحبري ان الدعم المقدم لمركز الغسيل الكلوي في الهيئة يأتي في إطار الجهود المبذولة من أمانة جمعية الهلال الأحمر اليمني في المركز الرئيسي والتنسيق المشترك بين الجمعية والصليب الأحمر الألماني بهدف التخفيف من معاناة مرضى الغسيل الكلوي الذين يعانون بسبب نقص الادوية والمحاليل الطبية المتعلقة بجلسات الغسيل.

حضر التسليم مدير التدريب بجمعية الهلال الاحمر بذمار نبيل الخوجه ومسؤل الاعلام بالفرع بشير الضوراني.

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