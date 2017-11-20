رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إستقالة رئيس الاتحاد الايطالي لكرة القدم من منصبه روما – سبأ :



ذكرت وسائل إعلام ايطالية إن رئيس الاتحاد الايطالي لكرة القدم كارلو تافيكيو استقال من منصبه اليوم الاثنين عقب فشل المنتخب في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018م.



وقالت وكالة (أكي) الايطالية للأنباء إن مارسيلو نيتشي رئيس رابطة الحكام أبلغ الصحفيين أن تافيكيو استقال من منصبه خلال اجتماع عقد في مقر الاتحاد الايطالي للعبة الشعبية في العاصمة روما.



وتعرض تافيكيو (74 عاماً) لضغوط كبيرة بعد تعادل المنتخب الايطالي على أرضه بدون أهداف أمام نظيره السويدي في إياب ملحق التصفيات الأوروبية الأسبوع الماضي وفشله في التأهل للنهائيات العالمية للمرة الأولى منذ 1958م.



ويأتي ذلك بعدما أقيل مدرب المنتخب جيان بييرو فنتورا من منصبه الأربعاء الماضي .



وتولى تافيكيو رئاسة الاتحاد الايطالي للمرة الأولى في أغسطس آب 2014م خلفاً لسلفه جيانكارلو أبيتي الذي استقال مباشرة بعد خروج منتخب بلاده من الدور الأول في النهائيات السابقة في البرازيل.



وأعيد انتخاب تافيكيو للاستمرار في رئاسة الاتحاد في مارس الماضي.

سبأ [20/نوفمبر/2017]سبأ