ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 20 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:43:19م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير التربية والتعليم
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء وزير التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي.
الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا بالضفة الغربية و مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، 21 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، كما اقتحمت محلا للمجوهرات في مدينة رام الله، ونهبت ما بداخله .
المركزي العماني يطرح سندات جديدة بقيمة 150 مليون ريال عماني
أعلن البنك المركزي العماني عن قيامه بطرح الإصدار رقم (55) من سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي بقيمة (150) مليون ريال عماني تبلغ مدة استحقاقها سبع سنوات بسعر فائدة أساسي (كوبون) وقدره (25ر5) بالمائة سنويًا.
إبراهيموفيتش: يونايتد ينافس على لقبي الدوري الانجليزي ودوري الأبطال
صرح المهاجم السويدي الشهير زلاتان إبراهيموفيتش إن فريقه مانشستر يونايتد يمكنه أن يشكل تحديا كبيرا في سباق المنافسة على لقبي الدوري الانجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم خلال الموسم الحالي بفضل تشكيلته التي أصبحت الأكثر قوة.
آخر الأخبار:
مستشفى الثورة بذمار يتسلم 993 جلسة غسيل كلوي من الصليب الاحمر الالماني
إستقالة رئيس الاتحاد الايطالي لكرة القدم من منصبه
لجنة حقوقية أممية : نساء كوريا الشمالية يتعرضن للعنف والاعتداء الجنسي
توقيع إتقافية تعاون بين المعهد العام للاتصالات وكلية الهندسة بجامعة صنعاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
لجنة حقوقية أممية : نساء كوريا الشمالية يتعرضن للعنف والاعتداء الجنسي
[20/نوفمبر/2017]
جنيف – سبأ :

 أكدت لجنة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين تعرض نساء كوريا الشمالية للعنف في المنزل والاعتداء الجنسي فضلاً عن حرمانهن من التعليم وفرص العمل .

وذكرت وكالة انباء رويترز ان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ابدت قلقها إزاء ما تتعرض له المعتقلات من اغتصاب وسوء معاملة خاصة من يتم تسليمهن بعد فرارهن للخارج.

وقالت اللجنة إن نساء كوريا الشمالية ”غير ممثلات بشكل كاف وأقل حظاً“ في التعليم العالي والقضاء وقوات الأمن والشرطة والمناصب القيادية والإدارية ”في جميع مجالات العمل غير التقليدية“.

وأضافت أن العنف المنزلي منتشر و”الوعي محدود للغاية“ بهذه المسألة وأن هناك نقصاً في الخدمات القانونية والدعم النفسي والاجتماعي وأماكن الإيواء المتاحة للضحايا.

واشارت الوكالة الى ان كوريا الشمالية ابلغت اللجنة يوم الثامن من نوفمبر أنها تعمل على حماية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، لكن العقوبات التي تفرضها عليها القوى الكبرى بسبب برامجها النووية والصاروخية تؤثر على الأمهات والأطفال.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
السلطات السورية تعلن عن سقوط قذائف صاروخية على احياء في الغوطة الشرقية
إندونيسيا: احتجاز رئيس البرلمان لتورطه في قضية فساد
السلطات الأرجنتينية تواصل عمليات البحث عن الغواصة
الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا بالضفة الغربية و مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى
حكومة إقليم كردستان تطلب من كندا التوسط لإنهاء النزاع مع بغداد
زلزال بقوة 7 درجات يتسبب في موجات
وزراء خارجية / آسيم /يجتمعون في ميانمار الاسبوع المقبل
بينيرا يواجه جيليير في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تشيلي
سلطنة عمان تحتفل بالذكرى الـ 47 لعيدها الوطني
مقتل 14 شخصاً في إشتباكات بمقاطعة فرح غرب أفغانستان
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد 14 طفلاً وامرأة بغارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية
[20/نوفمبر/2017]
استشهاد وإصابة أربعة صيادين بغارات لطيران العدوان في الخوخة
[20/نوفمبر/2017]
طيران العدوان السعودي يشن غارتين على مأرب
[20/نوفمبر/2017]
المنظمة الوطنية للحقوق والحريات بالجوف تدين مجزرة المصلوب
[19/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على ذوباب وموزع بتعز
[19/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by