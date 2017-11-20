عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لجنة حقوقية أممية : نساء كوريا الشمالية يتعرضن للعنف والاعتداء الجنسي جنيف – سبأ :



أكدت لجنة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين تعرض نساء كوريا الشمالية للعنف في المنزل والاعتداء الجنسي فضلاً عن حرمانهن من التعليم وفرص العمل .



وذكرت وكالة انباء رويترز ان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ابدت قلقها إزاء ما تتعرض له المعتقلات من اغتصاب وسوء معاملة خاصة من يتم تسليمهن بعد فرارهن للخارج.



وقالت اللجنة إن نساء كوريا الشمالية ”غير ممثلات بشكل كاف وأقل حظاً“ في التعليم العالي والقضاء وقوات الأمن والشرطة والمناصب القيادية والإدارية ”في جميع مجالات العمل غير التقليدية“.



وأضافت أن العنف المنزلي منتشر و”الوعي محدود للغاية“ بهذه المسألة وأن هناك نقصاً في الخدمات القانونية والدعم النفسي والاجتماعي وأماكن الإيواء المتاحة للضحايا.



واشارت الوكالة الى ان كوريا الشمالية ابلغت اللجنة يوم الثامن من نوفمبر أنها تعمل على حماية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، لكن العقوبات التي تفرضها عليها القوى الكبرى بسبب برامجها النووية والصاروخية تؤثر على الأمهات والأطفال.

سبأ [20/نوفمبر/2017]سبأ