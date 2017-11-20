عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السلطات السورية تعلن عن سقوط قذائف صاروخية على احياء في الغوطة الشرقية دمشق – سبأ :

أعلنت السلطات السورية اليوم الاثنين عن خرق المجموعات المسلحة اتفاق وقف الاعمال القتالية باطلاق قذائف صاروخية على الاحياء السكنية في منطقة في الغوطة الشرقية.



وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) نقلاً عن مصدر في قيادة شرطة دمشق ان "قذيفة صاروخية أطلقتها المجموعات المسلحة على أحد المنازل في شارع خالد بن الوليد وسط دمشق ما تسبب باستشهاد مدني ووقوع أضرار مادية في المكان".



واشار المصدر الى “سقوط قذيفة في ساحة عرنوس تسببت بإلحاق أضرار مادية دون وقوع إصابات بين المواطنين”.



ولفتت الوكالة الى ان الجيش السوري رد على هذه الاعتداءات بضربات مركزة على مناطق إطلاق القذائف في عمق الغوطة الشرقية أسفرت عن تدمير عدد من منصات إطلاق القذائف وإيقاع خسائر كبيرة في صفوف المجموعات المسلحة.



وكان الجيش السوري أعلن في 22 يوليو الماضي وقفاً للأعمال القتالية في عدد من مناطق غوطة دمشق الشرقية في إطار اتفاق مناطق تخفيف التوتر مؤكدة في الوقت ذاته أنه سيتم الرد بالشكل المناسب على أي خرق تقدم عليه المجموعات المسلحة.

سبأ [20/نوفمبر/2017]سبأ