[20/نوفمبر/2017]
عمران - سبأ:
ناقش لقاء بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، خطة منظمة رعاية الأطفال للعام المقبل في مجالات المياه والإصحاح البيئي والصحة والتغذية.
وفي اللقاء الذي ضم أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس ووكيل المحافظة أمين فراص ومدراء مكاتب الصحة والمياه والتخطيط، استعرض مدير منظمة رعاية الأطفال علي الصنعاني خطط وأنشطة المنظمة خلال العام القادم إستكمالا للمشاريع التي نفذتها المنظمة في معظم مديريات المحافظة.
وأشاد المحافظ جعمان بتدخلات المنظمة ودورها في تخفيف معانات المواطنين وخاصة ما يتعلق بإحتياجات المياه والإصحاح البيئي والصحة والتغذية ومعالجة الإسهالات الحادة.
وأكد أهمية التنسيق بين المنظمة والجهات الرسمية وإعطاء الأولوية للبنى التحتية في المرافق الحكومية كالمستشفيات والسجون والتربية والمياه التي تعرضت للدمار جراء العدوان.
حضر اللقاء مدير أمن المحافظة العميد محمد المتوكل وعدد من المختصين في المكاتب ذات العلاقة .
سبأ