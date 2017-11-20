محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الاطفال بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ:

نظمت منظمة رعاية الاطفال بأمانة العاصمة اليوم فعالية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الاطفال بالتعاون مع جمعية الاغابرة والاعروق.



وفي الفعالية أشاد أمين عام المجلس المحلي بالعاصمة أمين جمعان صنعاء بإقامة مثل هذه الفعالية وإحياء المناسبة العالمية التي تهم قضايا الاطفال ورعايتهم وتدافع عن حقوقهم خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة وتداعيات استهداف طيران العدوان السلبيةعلى نفسيات وسلوكيات الاطفال.



وأشار جمعان إلى أن استمرار جرائم العدوان الغاشم بحق ابناء الشعب اليمني رجالا ونساء واطفال منذ مايقارب ثلاثة أعوام يأتي في ظل صمت دولي مخزي ومعيب تجاه هذه الجرائم البشعة والإبادة الجماعية لليمنيين.



وجدد أمين محلي العاصمة ادانة استمرار العدوان الغاشم وكافة جرائمه ومجازره التي يرتكبها بحق الشعب خاصة استهداف الاطفال الابرياء.. مؤكدا استمرار صمود وثبات الشعب اليمني في مواجهة العدوان الغاشم رغم كل المعاناة والجرائم.



وأكد حرص السلطة المحلية بأمانة العاصمة في دعم ورعاية جميع الفعاليات التي تهتم بقضايا وحقوق الاطفال وتنقل للعالم ما يعانيه اليمن من مظالم يندي لها جبين الإنسانية نتيجة استمرار جرائم العدوان بحقهم سواء كانت مباشرة او غير مباشرة .



وثمن امين محلي العاصمة جهود منظمة رعاية الأطفال واهتمامها بالأطفال النازحين والمتضررين من خلال تنفيذها عددا من المشاريع المتصلة بحماية الاطفال بأمانة العاصمة



من جانبها أكدت ممثلة منظمة رعاية الأطفال افتكار الشميري أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل يأتي من منطلق مسؤولية المنظمة في دعم الطفولة والاهتمام بقضايا وحقوق الأطفال ومناصرة قضاياهم... مستعرضه المشاريع التي تنفذها المنظمة والهادفة لتخفيف المعاناة التي يتعرض لها الاطفال و توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال النازحين والمتضررين جراء تعرضهم للضغوط النفسية أثناء الصراعات.



تخلل الفعالية التي حضرها عدد من المسئولين في مكتب الشئون الاجتماعية بأمانة العاصمة وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني..فقرات فنية وشعرية عكست المعاناة التي يمر بها الاطفال جراء استمرار العدوان والحصار.

سبأ [20/نوفمبر/2017]سبأ