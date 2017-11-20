اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تراجع أسعار الذهب الى نحو 1291 دولار للاوقية لندن – سبأ :

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوى في شهر الذي سجلته في الجلسة السابقة بدعم من الضبابية التي تكتنف التقدم في إصلاح محتمل لقانون الضرائب الأمريكي.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1291.44 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0757 بتوقيت جرينتش.



كما نزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.4 بالمائة إلى 1291.20 دولار للأوقية.



وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.2 بالمائة، مع تعثر اليورو إثر فشل جهود المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتشكيل حكومة ائتلافية ما أثار مخاوف بشأن ضبابية المشهد السياسي في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.



وهبط سعر الفضة بنسبة 0.8 بالمائة إلى 17.16 دولار للأوقية بعدما صعدت لأعلى مستوى في شهر في الجلسة السابقة.



وتراجع البلاتين 0.8 بالمائة إلى 943.40 دولار للأوقية، لينزل من أعلى مستوى في نحو شهرين الذي سجله يوم الجمعة عند 954.30 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 996 دولارا للأوقية.

سبأ [20/نوفمبر/2017]سبأ