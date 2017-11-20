ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 20 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:43:19م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير التربية والتعليم
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء وزير التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي.
الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا بالضفة الغربية و مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، 21 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، كما اقتحمت محلا للمجوهرات في مدينة رام الله، ونهبت ما بداخله .
المركزي العماني يطرح سندات جديدة بقيمة 150 مليون ريال عماني
أعلن البنك المركزي العماني عن قيامه بطرح الإصدار رقم (55) من سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي بقيمة (150) مليون ريال عماني تبلغ مدة استحقاقها سبع سنوات بسعر فائدة أساسي (كوبون) وقدره (25ر5) بالمائة سنويًا.
إبراهيموفيتش: يونايتد ينافس على لقبي الدوري الانجليزي ودوري الأبطال
صرح المهاجم السويدي الشهير زلاتان إبراهيموفيتش إن فريقه مانشستر يونايتد يمكنه أن يشكل تحديا كبيرا في سباق المنافسة على لقبي الدوري الانجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم خلال الموسم الحالي بفضل تشكيلته التي أصبحت الأكثر قوة.
آخر الأخبار:
مستشفى الثورة بذمار يتسلم 993 جلسة غسيل كلوي من الصليب الاحمر الالماني
إستقالة رئيس الاتحاد الايطالي لكرة القدم من منصبه
لجنة حقوقية أممية : نساء كوريا الشمالية يتعرضن للعنف والاعتداء الجنسي
توقيع إتقافية تعاون بين المعهد العام للاتصالات وكلية الهندسة بجامعة صنعاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
إقرار الإستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية للأعوام 2017-2021م
[20/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 تم بصنعاء اليوم إقرار الإستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية للأعوام 2017-2021م.

تهدف الإستراتيجية التي يمولها صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمتي اليونيسيف والصحة العالمية تخفيض نسبة مراضة ووفيات الأمهات وحديثي الولادة.

وتتضمن الإستراتيجية التي تم إقرارها اليوم في ورشة عمل بصنعاء نظمها قطاع السكان بوزارة الصحة العامة والسكان، ثلاثة فروع تشمل صحة الأمومة وحديثي الولادة والإتصال من أجل التغيير في السلوك بالصحة الإنجابية .

وتركز الإستراتيجية على تحسين جودة الخدمات المقدمة للأمهات وحديثي الولادة، وكذا بيئة العمل المناسبة والاهتمام بالنازحين والمجتمعات المستقبلة والعائدون والفئات الأشد فقرا وذوي الإحتياجات الخاصة.

أثريت الإستراتيجية في الورشة التي شارك فيها مسئولو الصحة الإنجابية ومدراء مكاتب الصحة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، بالنقاش المستفيض والمداخلات، كرست لآلية تطوير إستراتيجيه الصحة الإنجابية والمواليد التي أدمجت مع قضايا الصحة الإنجابية وخدمات الأمومة.

وفي الورشة أشار وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ إلى ما يواجهه القطاع الصحي من تحديات كبيرة نتيجة إستمرار العدوان والحصار ما ضاعف من معاناة المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية والأدوية التي يتطلبها المرضى.

وقال " وأمام هذه التحديات تأتي استجابة وزارة الصحة للإحتياجات الصحية الإنسانية من خلال وضع التوجهات الإستراتيجية المبنية على تحديد الأولويات ".. مشيرا إلى أن إقرار الإستراتيجية يأتي بعد جهود مثمرة ومتواصلة من المداولات واللقاءات مع المختصين وكذا المعنيين في المرافق المختصة لبلورة بنود هذه الإستراتيجية التي أقرت اليوم .

ولفت إلى أن هذه الإستراتيجية مستندة إلى البراهين وتشخيص الوضع الراهنة والمعززة لأهداف الوزارة وخاصة في ظل الظروف الراهنة.. مبينا أن صحة الأمومة وحديثي الولادة من الأولويات الوطنية المنسجمة مع التوجهات الدولية المعلنة في إطار مرامي التنمية المستدامة.

واعتبر الدكتور بن حفيظ الإستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية للأعوام 2017- 2021 م من أهم الأعمال التي نفذتها الوزارة ممثلة بقطاع السكان، كونها تمثل عامل مهم لإعداد الإستراتيجيات ورسم السياسيات للقطاع الصحي الذي يعد من أهم القطاعات الحيوية المرتبطة بالمجتمع.

وثمن وزير الصحة جهود منظمات الأمم المتحدة لدعمها المتواصل لصحة الأمومة والطفولة .. معربا عن أمله في مزيد من الدعم نحو رفد خدمات الأمومة والطفولة بالتدريب والتأهيل وضمان الاستمرارية وفق معايير الجودة المعتمدة.

بدورها استعرضت وكيلة وزارة الصحة لقطاع السكان الدكتورة نجيبة عبدالله الشوافي أهداف الإستراتيجية وتوجهاتها .. مشيرة إلى أهمية التنسيق مع شركاء التنمية والجهات المعنية من أجل إنجاح الإستراتيجية وتطبيقها على أرض الواقع.

إلى ذلك استعرضت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان إنجيلا سن مميزات الإستراتيجية وأهميتها بالنسبة للصحة بصورة عامة ومواضيع الأسرة والمجتمع .

وأوضحت أن الإستراتيجية ستسهم في الوصول إلى لتنمية المستدامة إذا ما نفذت بصورة سليمة كونها جمعت بين التنمية والطوارئ .. مشيرة إلى أن الحد من وفيات الأمهات والمواليد والأطفال تتمثل في تمكين المرأة من اتخاذ خيارات مفهومة لها بإعتبار ذلك عامل أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030م.

وأكدت إنجيلا التزام الصندوق بالعمل مع وزارة الصحة والشركاء الآخرين لتقديم الدعم المالي والتقني الضروري لتحقيق الأهداف التي وضعت في الإسترايتجية .

وألقيت كلمتان عن منظمتي الصحة العالمية ألقاها ممثل المنظمة الدكتور عاكف واليونيسيف ألقتها الدكتورة نزهة رفيق .. باركا فيهما إقرار إستراتيجية الصحة الإنجابية لتحسين صحة الأم والمواليد.

وأشارتا إلى أهمية التركيز على تحسين الخدمات للأم وحديثي الولادة وتخفيض المراضة والوفيات بينهم، وأكدتا ضرورة ترجمة ما جاء في الإستراتيجية إلى خطة عمل على أساس الإحتياج في كل محافظة.

سبأ
  المزيد من (محلي)
مستشفى الثورة بذمار يتسلم 993 جلسة غسيل كلوي من الصليب الاحمر الالماني
توقيع إتقافية تعاون بين المعهد العام للاتصالات وكلية الهندسة بجامعة صنعاء
مناقشة خطة منظمة رعاية الأطفال بعمران للعام المقبل
إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات مرتزقة العدوان بنهم
الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الاطفال بأمانة العاصمة
الباحث الروضي ينال درجة الماجستير من كلية الطب بجامعة صنعاء
إجتماع بصعدة يناقش الإستعدادات لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف (مصحح)
تكريم المشاركين من القطاع الخاص في تنفيذ امتحانات المعاهد المهنية والتقنية
مجلس النواب يستنكر ما تضمنه بيان الجامعة العربية بشأن اليمن
مناقشة جوانب التنسيق بين أمانة العاصمة ومنظمة الهجرة الدولية
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد 14 طفلاً وامرأة بغارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية
[20/نوفمبر/2017]
استشهاد وإصابة أربعة صيادين بغارات لطيران العدوان في الخوخة
[20/نوفمبر/2017]
طيران العدوان السعودي يشن غارتين على مأرب
[20/نوفمبر/2017]
المنظمة الوطنية للحقوق والحريات بالجوف تدين مجزرة المصلوب
[19/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على ذوباب وموزع بتعز
[19/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by