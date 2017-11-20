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إجتماع بصعدة يناقش الإستعدادات لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف (مصحح)
[20/نوفمبر/2017]
صعدة - سبأ:
ناقش لقاء موسع عقد اليوم بمحافظة صعدة، الإستعدات لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم .

وتعزيز صمود الجبهة الداخلية.

وتطرق اللقاء الذي ضم الحكماء والعقلاء والعلماء والشخصيات الإجتماعية بالمحافظة، إلى الجوانب المتعلقة بتصعيد العدوان السعودي الأمريكي والإجراءات الكفيلة بتعزيز الصمود لهذا التصعيد من خلال رفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد .

وأشاد محافظ صعدة محمد جابر عوض بتفاعل مختلف الفعاليات بالمحافظة وفي المقدمة الحكماء والعقلاء للإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف التي أهلت على البشرية بنور الإسلام وأخرجت العالم من الظلام إلى النور .

وأكد أهمية بذل المزيد من الجهود لتخفيف معاناة الشعب اليمني ليتجاوز التحديات التي يعاني منها جراء إستمرار العدوان والحصار.

من جانبه أشار رئيس مجلس التلاحم القبلي ضيف الله رسام إلى ضرورة إضطلاع الجميع بدورهم في إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأشادت كلمة العلماء التي ألقاها القاضي محمد العقيدة بجهود الجيش واللجان الشعبية والقوة الصاروخية في مختلف الميادين والجبهات .. مستعرضاً فضل إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.

ودعا القاضي العقيدة الشعب اليمني إلى مزيد من التلاحم ورص الصفوف لمواجهة العدوان .. مطالباً الحكومة باسم علماء محافظة صعدة إلى تنفيذ النقاط الإثني عشر التي وردت في خطاب قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في ذكرى مرور عامين من العدوان.

ودعا بيان صادر عن اللقاء إلى التفاعل مع ذكرى المولد النبوي الشريف لما تمثله هذه المناسبة من دعوة إلى التآخي والتراحم وهي المثل والقيم التي نهجها نبي الإنسانية محمد صلى عليه وآله وسلم .

وطالب البيان المجلس السياسي الأعلى بتقويم مكامن الخلل إينما كان وإصلاح ما يحدث في الوزارات وخاصة الإيرادية وتنفيذ النقاط الإثني عشر التي وردت في خطاب قائد الثورة كون الواقع يتطلبها اليوم أكثر من أي وقت مضى.

وأكد البيان ضرورة أن تبقى مواجهة العدوان ورفد الجبهات وتعزيز الصمود أولوية .. منبهاً كل من لا يزال يراهن على الخارج ويحمل معول الهدم في تفتيت الجبهة الداخلية أن زمن الوصاية قد ولى وبدون رجعة وأن دماء الشهداء ومعاناة الشعب اليمني لا يمكن أن تضيع .

سبأ
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