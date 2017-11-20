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تكريم المشاركين من القطاع الخاص في تنفيذ امتحانات المعاهد المهنية والتقنية
[20/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 كرمت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني اليوم المشاركين من القطاع الخاص في الاشراف على تنفيذ الامتحانات العملية لطلاب المعاهد المهنية والتقنية.

وفي التكريم أشار نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي الى ان مشاركة القطاع الخاص تعد خطوة نوعية تتطلع الوزارة الى تعزيزها وتوسيعها، ، مؤكدا الحرص على ايجاد شراكة حقيقة مع القطاع الخاصة فيما يتعلق بالتعليم الفني بمراحله المختلفة.

ولفت إلى إلى ما تعرض له قطاع التعليم الفني من تدمير لمنشآته من قبل العدوان ، مما يتطلب مساندة فاعله من قبل القطاع الخاص لأعادة النهوض بالقطاع.

وأوضح الدكتور الحوالي ان الوزارة لديها العديد من البرامج التي تسعى الى تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص الذي يعد شريكا اساسيا في عملية البناء والتنمية، مؤكدا ان هناك تجارب رائدة عالمية في جانب المشاركة المجتمعية يمكن الاستفادة منها.

من جانبه ثمن وكيل وزارة التعليم الفني لقطاع سوق العمل الدكتور عبدالحميد داوود الجهود التي بذلت في تنفيذ الامتحانات العملية لطلاب المعاهد المهنية والتقنية من قبل ممثلي القطاع الخاص الذي يمثل موردا اساسيا للتعليم الفني، مؤكدا ان تعزيز الشراكة مع هذا القطاع الحيوي بات ضرورة ملحة وخيار استراتيجي خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن جراء العدوان.

بدوره أشار مستشار وزارة التعليم الفني الدكتور علي المطاع الى العملية التكاملية بين الوزارة كقطاع رسمي والقطاع الخاص كون الاولى وجدت لتدعم وتساعد القطاع الخاص والاخير مطالب بتغذية راجعة لإيجاد التوازن المطلوب.

فيما تطرق مدير عام مكتب التعليم الفني بأمانة العاصمة يحيى الماخذي الى الصعوبات التي تعيق سير العملية التعليمية في معاهد الأمانة منوها بان استمرار العملية التعليمية مسئولية منوطة بالجميع في الجانبين الرسمي والخاص.

وفي كلمته عن المشاركين من القطاع الخاص أعرب ممثل شركة سابحة للتجارة احمد سابحة عن تقديره لهذا التكريم الذي يمثل حافزا كبيرا لتقديم المزيد من الدعم وتطوير الشراكة البناءة بما يسهم في الارتقاء بواقع التعليم الفني الذي يعد الاساس المتين في نهضة وتنمية الوطن.

وأكد ان القطاع الخاص سيكون سندا قويا وداعما كبيرا في الدفع بعجلة التنمية للوطن، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تشكل احد انواع التحدي والصمود في وجه العدوان.

حضر التكريم وكيل الوزارة لقطاع المعايير والجودة الدكتور مصطفى الجنيد و الوكيل المساعد سعيد الخليدي، والوكيل المساعد لقطاع المناهج عبدالسلام الزبيدي، ومدير عام الخدمات التدريبية بالوزارة احمد الدوعري ومدير عام الاختبارات عادل الخالدي.

سبأ
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