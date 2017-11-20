ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 20 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:43:19م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير التربية والتعليم
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء وزير التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي.
الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا بالضفة الغربية و مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، 21 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، كما اقتحمت محلا للمجوهرات في مدينة رام الله، ونهبت ما بداخله .
المركزي العماني يطرح سندات جديدة بقيمة 150 مليون ريال عماني
أعلن البنك المركزي العماني عن قيامه بطرح الإصدار رقم (55) من سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي بقيمة (150) مليون ريال عماني تبلغ مدة استحقاقها سبع سنوات بسعر فائدة أساسي (كوبون) وقدره (25ر5) بالمائة سنويًا.
إبراهيموفيتش: يونايتد ينافس على لقبي الدوري الانجليزي ودوري الأبطال
صرح المهاجم السويدي الشهير زلاتان إبراهيموفيتش إن فريقه مانشستر يونايتد يمكنه أن يشكل تحديا كبيرا في سباق المنافسة على لقبي الدوري الانجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم خلال الموسم الحالي بفضل تشكيلته التي أصبحت الأكثر قوة.
آخر الأخبار:
مستشفى الثورة بذمار يتسلم 993 جلسة غسيل كلوي من الصليب الاحمر الالماني
إستقالة رئيس الاتحاد الايطالي لكرة القدم من منصبه
لجنة حقوقية أممية : نساء كوريا الشمالية يتعرضن للعنف والاعتداء الجنسي
توقيع إتقافية تعاون بين المعهد العام للاتصالات وكلية الهندسة بجامعة صنعاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة جوانب التنسيق بين أمانة العاصمة ومنظمة الهجرة الدولية
[20/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ:

ناقش أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان خلال لقاءه اليوم مديرة وحدة مساعدة وحماية المهاجرين بمنظمة الهجرة الدولية (IOM) تشيسي ميولر اليات تعزيز جوانب التعاون والتنسيق مع المنظمة الدولية في المجالات الإنسانية والإغاثية والخدمية.

وتطرق اللقاء الذي ضم وكيل أول أمانة العاصمة محمد رزق الصرمي ووكيل الامانة لقطاع البلديات والاسكان المهندس عائض الشميري ومدير مشروع النظافة بالامانة المهندس جمال جحيش إلى جوانب التعاون والشراكة الفاعلة مع المنظمة الدولية فيما يخص الحفاظ على النظافة بمديريات العاصمة صنعاء بما يعزز من أداء قطاع البلديات وتسهيل عمل المنظمة.

وأشار أمين محلي العاصمة إلى اهمية دور المنظمات الدولية في مساندة ودعم جهود السلطة المحلية بأمانة العاصمة في استمرار تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين وابرزها الحفاظ على نظافة صنعاء وبقاء مظهرها الحضاري اللائق بها كعاصمة لليمن الموحد.. مؤكدا حرص قيادة امانة العاصمة على تسهيل عمل منظمة الهجرة وكافة المنظمات الدولية وتذليل كل الصعوبات التي تواجهها في الميدان.

ولفت جمعان إلى الاعباء المضاعفة التي تتحملها السلطة المحلية بالامانة في مختلف القطاعات الخدمية بشكل مستمر نظرا لتزايد توافد النازحين من مختلف المحافظات إلى العاصمة نتيجة استمرار العدوان الغاشم.

ودعا كافة المنظمات الدولية الانسانية إلي القيام بواجباتها بتقديم الدعم اللازم للشعب اليمني ومضاعفة أنشطتها وبرامجها الإغاثية والإنسانية والخدمية والصحية في كافة مديريات أمانة العاصمة.

فيما أكد الوكيل الشميري أهمية توحيد جهود المنظمات مع الجهات الرسمية بأمانة العاصمة في مختلف الجوانب الخدمية وبما يتعلق باعمال النظافة خاصة مع اقتراب موعد الحملة الوطنية السادسة للنظافة الشاملة يوم 12-12.

فيما أوضحت تشيسي ميولر أن منظمة الهجرة الدولية تعمل على ايجاد توازن في تقديم المساعدات الانسانية والاغاثيه وفي مشاريعها التنموية والخدمية في مختلف محافظات اليمن ... مؤكدة اهمية تعزيز مجالات التعاون والشراكة مع أمانة العاصمة بما يخدم المواطن اليمني.

واشارت إلى مشروع حملة النظافة للمنظمة التي تعتزم تنفيذه يوم 25 من الشهر الجاري في مختلف مديريات امانة العاصمة بالتعاون والتنسيق مع قطاع البلديات والاسكان ممثلا بمشروع النظافة بالقطاع.

وأكدت استمرار انشطة وبرامج المنظمة الاغاثيه والانسانية والخدمية والتنموية في مديريات امانة العاصمة بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين.

حضر اللقاء  وكيل امانة العاصمة حسين المرتني ووكيل الامانه  لقطاع التعليم والشباب زياد الرفيق  ووكيل قطاع الوحدات الادارية علي القفري  وعدد من المعنيين بالامانة والمنظمة الدولية للهجرة .

سبأ
  المزيد من (محلي)
مستشفى الثورة بذمار يتسلم 993 جلسة غسيل كلوي من الصليب الاحمر الالماني
توقيع إتقافية تعاون بين المعهد العام للاتصالات وكلية الهندسة بجامعة صنعاء
مناقشة خطة منظمة رعاية الأطفال بعمران للعام المقبل
إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات مرتزقة العدوان بنهم
الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الاطفال بأمانة العاصمة
الباحث الروضي ينال درجة الماجستير من كلية الطب بجامعة صنعاء
إقرار الإستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية للأعوام 2017-2021م
إجتماع بصعدة يناقش الإستعدادات لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف (مصحح)
تكريم المشاركين من القطاع الخاص في تنفيذ امتحانات المعاهد المهنية والتقنية
مجلس النواب يستنكر ما تضمنه بيان الجامعة العربية بشأن اليمن
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد 14 طفلاً وامرأة بغارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية
[20/نوفمبر/2017]
استشهاد وإصابة أربعة صيادين بغارات لطيران العدوان في الخوخة
[20/نوفمبر/2017]
طيران العدوان السعودي يشن غارتين على مأرب
[20/نوفمبر/2017]
المنظمة الوطنية للحقوق والحريات بالجوف تدين مجزرة المصلوب
[19/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على ذوباب وموزع بتعز
[19/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by