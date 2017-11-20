محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة جوانب التنسيق بين أمانة العاصمة ومنظمة الهجرة الدولية صنعاء - سبأ:



ناقش أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان خلال لقاءه اليوم مديرة وحدة مساعدة وحماية المهاجرين بمنظمة الهجرة الدولية (IOM) تشيسي ميولر اليات تعزيز جوانب التعاون والتنسيق مع المنظمة الدولية في المجالات الإنسانية والإغاثية والخدمية.



وتطرق اللقاء الذي ضم وكيل أول أمانة العاصمة محمد رزق الصرمي ووكيل الامانة لقطاع البلديات والاسكان المهندس عائض الشميري ومدير مشروع النظافة بالامانة المهندس جمال جحيش إلى جوانب التعاون والشراكة الفاعلة مع المنظمة الدولية فيما يخص الحفاظ على النظافة بمديريات العاصمة صنعاء بما يعزز من أداء قطاع البلديات وتسهيل عمل المنظمة.



وأشار أمين محلي العاصمة إلى اهمية دور المنظمات الدولية في مساندة ودعم جهود السلطة المحلية بأمانة العاصمة في استمرار تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين وابرزها الحفاظ على نظافة صنعاء وبقاء مظهرها الحضاري اللائق بها كعاصمة لليمن الموحد.. مؤكدا حرص قيادة امانة العاصمة على تسهيل عمل منظمة الهجرة وكافة المنظمات الدولية وتذليل كل الصعوبات التي تواجهها في الميدان.



ولفت جمعان إلى الاعباء المضاعفة التي تتحملها السلطة المحلية بالامانة في مختلف القطاعات الخدمية بشكل مستمر نظرا لتزايد توافد النازحين من مختلف المحافظات إلى العاصمة نتيجة استمرار العدوان الغاشم.



ودعا كافة المنظمات الدولية الانسانية إلي القيام بواجباتها بتقديم الدعم اللازم للشعب اليمني ومضاعفة أنشطتها وبرامجها الإغاثية والإنسانية والخدمية والصحية في كافة مديريات أمانة العاصمة.



فيما أكد الوكيل الشميري أهمية توحيد جهود المنظمات مع الجهات الرسمية بأمانة العاصمة في مختلف الجوانب الخدمية وبما يتعلق باعمال النظافة خاصة مع اقتراب موعد الحملة الوطنية السادسة للنظافة الشاملة يوم 12-12.



فيما أوضحت تشيسي ميولر أن منظمة الهجرة الدولية تعمل على ايجاد توازن في تقديم المساعدات الانسانية والاغاثيه وفي مشاريعها التنموية والخدمية في مختلف محافظات اليمن ... مؤكدة اهمية تعزيز مجالات التعاون والشراكة مع أمانة العاصمة بما يخدم المواطن اليمني.



واشارت إلى مشروع حملة النظافة للمنظمة التي تعتزم تنفيذه يوم 25 من الشهر الجاري في مختلف مديريات امانة العاصمة بالتعاون والتنسيق مع قطاع البلديات والاسكان ممثلا بمشروع النظافة بالقطاع.



وأكدت استمرار انشطة وبرامج المنظمة الاغاثيه والانسانية والخدمية والتنموية في مديريات امانة العاصمة بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين.



حضر اللقاء وكيل امانة العاصمة حسين المرتني ووكيل الامانه لقطاع التعليم والشباب زياد الرفيق ووكيل قطاع الوحدات الادارية علي القفري وعدد من المعنيين بالامانة والمنظمة الدولية للهجرة .

سبأ [20/نوفمبر/2017]سبأ