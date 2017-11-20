محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء قبلي موسع في ضوران آنس يندد باستمرار جرائم العدوان والحصار ذمار - سبأ:



نظم أبناء مديرية ضوران بمحافظة ذمار، اليوم ، لقاء قبليا موسعا تنديدا باستمرار جرائم العدوان السعودي الامريكي بحق الشعب اليمني، واستمرار الحصار واغلاق المنافذ.



وفي اللقاء الذي ضم مشائخ واعيان ووجهاء وحكماء قبائل مديرية ضوران آنس، استنكر المشاركون صمت المجتمع الدولي تجاه استمرار جرائم العدوان السعودي الامريكي من قتل للاطفال والنساء والشيوخ واستهداف المناطق السكنية وتدمير ممنهج للبنية التحتية وأخرها اغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية.



وجدد أبناء قبائل ضوران آنس تأكيد الثبات والصمود في مواجهة العدوان والتصدي لكافة مخططاته ومؤامراته التي تستهدف تركيع الشعب اليمني بالتجويع تارة ومحاولة شق صف الجبهة الوطنية باختلاق الشائعات والترويج لها في وسائل اعلامها تارة اخرى .



ودعا المشاركون في بيان صدر عن اللقاء كافة القبائل اليمنية الى رفد الجبهات بالرجال والمال ومواجهة صلف هذا العدوان دفاعا عن الوطن وعزته وكرامته.. مشيدين بالانتصارات التي يحققها ابطال الجيش واللجان الشعبية في كافة الجبهات والنجاحات التي تحققها القوة الصاروخية.



وطالب المشاركون المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي بالضغط على دول تحالف العدوان لفتح المنافذ البرية والبحرية امام حركة التجارية والمساعدات الاغاثية والانسانية العاجلة .

سبأ [20/نوفمبر/2017]سبأ