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تشييع جثمان الرائد دهمان في موكب جنائزي مهيب بالحديدة
[20/نوفمبر/2017]
الحديدة - سبأ:
 شيعت محافظة الحديدة اليوم في موكب جنائزي مهيب جثمان الشهيد دهمان حسين دهمان ضابط أمن إدارة أمن الحديدة، والذي تعرض للاغتيال وهو يؤدي واجبه الوطني أمام إدارة أمن المحافظة.

وفي الموكب الجنائزي الذي تقدمه محافظ الحديدة حسن احمد الهيج وعدد من القيادات العسكرية والأمنية ووكلاء المحافظة والمشائخ والأعيان، أكد المشيعون أن دماء الشهداء لن تزيد المؤسسة العسكرية والأمنية المسنودة من الشعب إلا قوة وتماسكاً أكثر من ذي قبل.

وأشادوا بمناقب شهيد الواجب الرائد دهمان وصموده وتفانيه وإخلاصه في العمل والإسهام في حفظ الأمن والإستقرار بالمحافظة.

وكانت قيادة المحافظة وإدارة أمن المحافظة قد نعت الرائد دهمان حسين دهمان ضابط الأمن والنظام بإدارة الأمن الذي اغتالته عناصر إجرامية أثناء تأديته للواجب.

وعبر البيان عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الشهيد وكافة وأصدقائه .. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

سبأ
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