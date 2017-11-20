رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير التربية والتعليم [20/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:

التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء وزير التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي.



جرى خلال اللقاء مناقشة سير العملية التعليمية للعام الدراسي الجاري والصعوبات التي تواجهها وآليات إنضباط المعلمين والتربويين في أداء واجبهم الوطني خلال المرحلة الراهنة التي يتعرض فيها الوطن لمؤامرة تستهدف تعطيل العملية التعليمية.



وتطرق اللقاء إلى جهود وزارة التربية والتعليم ومكاتبها بالمحافظات والمديريات في تعزيز الأداء وتجويد العملية الدراسية والإنضباط الإداري بما يكفل إنجاح العام الدراسي الحالي.



وشدد رئيس المجلس السياسي الأعلى على ضرورة تضافر الجهود واستشعار الجميع للمسؤولية في إنجاح العام الدراسي خلال هذه المرحلة الحساسة والدقيقة من تاريخ اليمن في ظل إستمرار العدوان والحصار وإغلاق المنافذ.



وأكد ضرورة إنضباط العملية التعليمية والإستمرار في جهود الرقابة والتوجيه التربوي بما يسهم في تنفيذ الخطة التربوية للعام الدراسي 2017-2018م وتحسين مستوى الأداء التربوي بإعتبار التعليم جبهة رئيسية لا تقل شأنا عن جبهات الشرف والبطولة.



وأعرب الرئيس الصماد عن تقديره لجهود قيادة وزارة التربية والتعليم وما تمثله الجبهة التربوية من صمود عكست إرادة الشعب اليمني في إفشال المؤامرات التي تستهدف العملية التعليمية رغم محاولات تحالف العدوان تعطيلها من خلال استهداف وقصف المدارس والمنشآت التعليمية.

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