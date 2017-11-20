الرئيس الصماد يلتقي وزير التعليم العالي والبحث العلمي [20/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:

التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب.



ناقش اللقاء أنشطة وبرامج وزارة التعليم العالي ومؤسساتها التعليمية والصعوبات التي تعترض التعليم في الجامعات اليمنية والمهام المنفذة في سبيل إستمرار العملية التعليمية في الجامعات الحكومية والأهلية.



واستعرض اللقاء جهود وزارة التعليم العالي في تنفيذ الخطط والبرامج الكفيلة بإستمرار العملية التعليمية في الجامعات وإفشال محاولات العدوان التي تستهدف تعطيلها بإعتبارها جبهة صمود أصيلة في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.



وفي اللقاء أشاد الرئيس الصماد بدور قيادة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكوادرها وجهودهم المبذولة في التغلب على التحديات التي فرضها إستمرار العدوان.



وأعرب عن أمله في إستمرار تلك الجهود وتعزيز مستوى الأداء وتجاوز تداعيات العدوان على التعليم العالي ومؤسساته واستهدافه المباشر لهذا القطاع الحيوي ومحاولاته الحثيثة تعطيل وظيفته بتجهيل أجيال اليمن وتدمير مستقبلهم.



وحث رئيس المجلس السياسي الأعلى قيادة الوزارة على العمل بروح الفريق الواحد والإستفادة من الكوادر الكفؤة في مختلف التخصصات العلمية والتقنية والفنية وغيرها من الجوانب الكفيلة بتحقيق النجاحات في مختلف المجالات.

سبأ