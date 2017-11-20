ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 20 - نوفمبر - 2017 الساعة 02:06:28م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير التربية والتعليم
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء وزير التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي.
الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا بالضفة الغربية و مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، 21 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، كما اقتحمت محلا للمجوهرات في مدينة رام الله، ونهبت ما بداخله .
المركزي العماني يطرح سندات جديدة بقيمة 150 مليون ريال عماني
أعلن البنك المركزي العماني عن قيامه بطرح الإصدار رقم (55) من سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي بقيمة (150) مليون ريال عماني تبلغ مدة استحقاقها سبع سنوات بسعر فائدة أساسي (كوبون) وقدره (25ر5) بالمائة سنويًا.
إبراهيموفيتش: يونايتد ينافس على لقبي الدوري الانجليزي ودوري الأبطال
صرح المهاجم السويدي الشهير زلاتان إبراهيموفيتش إن فريقه مانشستر يونايتد يمكنه أن يشكل تحديا كبيرا في سباق المنافسة على لقبي الدوري الانجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم خلال الموسم الحالي بفضل تشكيلته التي أصبحت الأكثر قوة.
آخر الأخبار:
الرئيس الصماد يلتقي وزير التعليم العالي والبحث العلمي
مصدر مسؤول يستنكر مخرجات ما سمي اجتماع وزراء الخارجية العرب
الزراعة تدعو المزارعين للالتزام بالإرشادات لحماية المحاصيل من موجة الصقيع
الأرصاد : استمرار تأثر بعض المحافظات بكتلة هوائية بادرة وجافة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
الرئيس الصماد يلتقي وزير التعليم العالي والبحث العلمي
[20/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب.

ناقش اللقاء أنشطة وبرامج وزارة التعليم العالي ومؤسساتها التعليمية والصعوبات التي تعترض التعليم في الجامعات اليمنية والمهام المنفذة في سبيل إستمرار العملية التعليمية في الجامعات الحكومية والأهلية.

واستعرض اللقاء جهود وزارة التعليم العالي في تنفيذ الخطط والبرامج الكفيلة بإستمرار العملية التعليمية في الجامعات وإفشال محاولات العدوان التي تستهدف تعطيلها بإعتبارها جبهة صمود أصيلة في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.

وفي اللقاء أشاد الرئيس الصماد بدور قيادة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكوادرها وجهودهم المبذولة في التغلب على التحديات التي فرضها إستمرار العدوان.

وأعرب عن أمله في إستمرار تلك الجهود وتعزيز مستوى الأداء وتجاوز تداعيات العدوان على التعليم العالي ومؤسساته واستهدافه المباشر لهذا القطاع الحيوي ومحاولاته الحثيثة تعطيل وظيفته بتجهيل أجيال اليمن وتدمير مستقبلهم.

وحث رئيس المجلس السياسي الأعلى قيادة الوزارة على العمل بروح الفريق الواحد والإستفادة من الكوادر الكفؤة في مختلف التخصصات العلمية والتقنية والفنية وغيرها من الجوانب الكفيلة بتحقيق النجاحات في مختلف المجالات.
سبأ
  المزيد من (محلي)
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير التربية والتعليم
مصدر مسؤول يستنكر مخرجات ما سمي اجتماع وزراء الخارجية العرب
الزراعة تدعو المزارعين للالتزام بالإرشادات لحماية المحاصيل من موجة الصقيع
الأرصاد : استمرار تأثر بعض المحافظات بكتلة هوائية بادرة وجافة
خسائر كبيرة بصفوف مرتزقة العدوان في عملية عسكرية واسعة بنهم
مصرع وإصابة أكثر من 81 مرتزقاً في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية
استشهاد 14 طفلاً وامرأة بغارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية
استشهاد وإصابة أربعة صيادين بغارات لطيران العدوان في الخوخة
طيران العدوان السعودي يشن غارتين على مأرب
مصرع وإصابة 50 مرتزقا بصد زحفين لهم بأطراف نهم
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد 14 طفلاً وامرأة بغارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية
[20/نوفمبر/2017]
استشهاد وإصابة أربعة صيادين بغارات لطيران العدوان في الخوخة
[20/نوفمبر/2017]
طيران العدوان السعودي يشن غارتين على مأرب
[20/نوفمبر/2017]
المنظمة الوطنية للحقوق والحريات بالجوف تدين مجزرة المصلوب
[19/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على ذوباب وموزع بتعز
[19/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by