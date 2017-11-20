محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الزراعة تدعو المزارعين للالتزام بالإرشادات لحماية المحاصيل من موجة الصقيع صنعاء - سبأ :

دعت وزارة الزراعة والري المزارعين إلى الالتزام بالإرشادات والممارسات الزراعية والتقنيات الحديثة للتقليل من مخاطر الصقيع والحد من أضراره على إنتاجية المحاصيل الزراعية المختلفة خاصة النباتات والخضروات .



ودعت الوزارة المزارعين في مناطق المرتفعات الجبلية إلى أخذ الحيطة والحذر لحماية الزروع من التلف جراء موجة الصقيع الناتجة عن تدني درجات الحرارة .



و أوضح مدير عام وقاية النباتات بالوزارة المهندس عبدالله السياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العديد من المحاصيل الزراعية في المدرجات ومناطق المرتفعات الجبلية معرضة للتلف بسبب موجة الصقيع .



وأكد أن المقاربة بين عدد الريات للمحاصيل وبشكل مستمر يسهم في حماية النبات من أضرار الصقيع، حيث يؤدي ذلك الى توفير مناخ معتدل ومتوازن بين برودة التربة والجو ، كما ان تغطية النباتات بمادة القش " التبن " أحد الأساليب التي تساعد على حماية النباتات من التعرض لموجة البرد الشديد.



وأشار السياني الى أن بعض المزارعين يلجأون خلال فترة الصقيع إلى تكثيف رش النباتات بالمبيدات ما يؤثر سلبا على انتاجية المحاصيل الغذائية المختلفة, والحياة البيئية والصحية بشكل عام .. مؤكدا أهمية الاستفادة من خدمات الإرشاد الزراعي في هذا المجال وبما يساعد على حماية الزروع والثمار .



وكان المركز الوطني للأرصاد حذر من موجة صقيع شديدة على المحافظات ومناطق المرتفعات الجبلية نتيجة تعرضها لمنخفض جوي.

سبأ [20/نوفمبر/2017]سبأ