[20/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:
جدد المركز الوطني للأرصاد تأكيده على استمرار تأثر المناطق الجبلية لمحافظات صعدة ، عمران ، صنعاء ، ذمار والبيضاء وأجزاء من محافظتي إب والضالع والمناطق الصحراوية وأجزاء من الهضاب الداخلية بكتلة هوائية بادرة وجافة .
وذكر المركز في نشرته الجوية تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)نسخة منها أن درجات الحرارة الصغرى تبقى إجمالا منخفضة مع توقعات بارتفاع تدريجي خلال الأيام القادمة .
وتوقع المركز تكوّن الصقيع على أجزاء من المناطق الجبلية خلال هذه الليلة .
كما جدد المركز تحذيره لكبار السن والمرضى والأطفال في المحافظات الآنفة الذكر من التدني الملحوظ في درجات الحرارة ، ونبه المزارعين ورعاة الماشية والنحل في المحافظات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية من آثار موجة البرد والصقيع حفاظا على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية.
ودعا المركز العمال في الفترة المسائية وساعات الصباح الأولى إلى ارتداء الملابس الشتوية للوقاية من صدمات البرد.
سبأ