خسائر كبيرة بصفوف مرتزقة العدوان في عملية عسكرية واسعة بنهم نفذ الجيش واللجان الشعبية اليوم عملية عسكرية واسعة على مواقع مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في الأطراف الشرقية بنهم أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوفهم وعتادهم . الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا بالضفة الغربية و مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، 21 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، كما اقتحمت محلا للمجوهرات في مدينة رام الله، ونهبت ما بداخله . المركزي العماني يطرح سندات جديدة بقيمة 150 مليون ريال عماني أعلن البنك المركزي العماني عن قيامه بطرح الإصدار رقم (55) من سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي بقيمة (150) مليون ريال عماني تبلغ مدة استحقاقها سبع سنوات بسعر فائدة أساسي (كوبون) وقدره (25ر5) بالمائة سنويًا. إبراهيموفيتش: يونايتد ينافس على لقبي الدوري الانجليزي ودوري الأبطال صرح المهاجم السويدي الشهير زلاتان إبراهيموفيتش إن فريقه مانشستر يونايتد يمكنه أن يشكل تحديا كبيرا في سباق المنافسة على لقبي الدوري الانجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم خلال الموسم الحالي بفضل تشكيلته التي أصبحت الأكثر قوة.