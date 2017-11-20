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آخر تحديث: الإثنين، 20 - نوفمبر - 2017 الساعة 12:58:28م
خسائر كبيرة بصفوف مرتزقة العدوان في عملية عسكرية واسعة بنهم
نفذ الجيش واللجان الشعبية اليوم عملية عسكرية واسعة على مواقع مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في الأطراف الشرقية بنهم أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوفهم وعتادهم .
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خسائر كبيرة بصفوف مرتزقة العدوان في عملية عسكرية واسعة بنهم
[20/نوفمبر/2017]
مأرب - سبأ :
 نفذ الجيش واللجان الشعبية اليوم عملية عسكرية واسعة على مواقع مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في الأطراف الشرقية بنهم أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوفهم وعتادهم .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان وفرار آخرين في هجوم للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم في التبة الحمراء والتباب السود والنهدين .

وأوضح المصدر أن أبطال الجيش واللجان هاجموا مواقع للمرتزقة في تبة السفينة وغرب القتب ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان صدوا زحفاً للمرتزقة في يام والحول أسفر عن مصرع وإصابة خمسين منهم .

سبأ
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