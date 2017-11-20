عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إندونيسيا: احتجاز رئيس البرلمان لتورطه في قضية فساد جاكرتا- سبأ:

احتجزت الشرطة الاندونيسية رئيس البرلمان سيتيا نوفانتو لتجاهله الإجابة على أسئلة لجنة مكافحة الفساد في البلاد بشأن قضية كسب غير مشروع تبلغ قيمتها ملايين الدولارات حسبما ذكر متحدث باسم اللجنة اليوم الاثنين.



وقال المتحدث باسم اللجنة فبري ديانسيا حسب وكالة الابناء الالمانية اليوم إن محققين اقتادوا نوفانتو من المستشفى بعد أن أقر الأطباء بأنه مؤهل للاستجواب.



وتجاهل نوفانتو استدعاء لجنة مكافحة الفساد وتهرب من محاولة لإلقاء القبض عليه الاسبوع الماضي حيث اختفى لمدة يوم واحد، قبل نقله إلى المستشفى متأثرا بجروح يبدو أنه أصيب بها في حادث سيارة.



واتهمت اللجنة نوفانتو بالفساد في مشروع قدمته الحكومة السابقة لإصدار بطاقات هوية إلكترونية والذي بلغت قيمته 440 مليون دولار.



وينفي نوفانتو ارتكاب أي مخالفات.



ويذكر أن نوفانتو يتزعم أيضا حزب جولكار، كما إنه عضو في الائتلاف الحاكم وحليف للرئيس جوكو ويدودو.

سبأ [20/نوفمبر/2017]سبأ