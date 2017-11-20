عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السلطات الأرجنتينية تواصل عمليات البحث عن الغواصة بوينس آيرس – سبأ :

تتواصل عمليات البحث عن الغواصة الأرجنتينية "سان خوان" التي فقدت في جنوب المحيط الأطلسي مع طاقمها الذي يضم 44 شخصا.



وقال الناطق باسم البحرية الأرجنتينية انريكي بالبي "للأسف لم نتمكن من اجراء أي اتصال ولا من تحديد مكان الغواصة بالرادارات “ .



وتعرقل العاصفة التي تضرب جنوب المحيط الأطلسي منذ أيام مهمة فرق الإنقاذ فيما أعلنت البحرية الأرجنتينية أنها تلقت إشارات قد تكون نداءات استغاثة صادرة عن غواصة عسكرية فقدت منذ أيام وذكرت وزارة الدفاع الارجنتينية أنها تلقت سبع إشارات عبر الأقمار الصناعية قد تكون ناتجة عن محاولة الغواصة معاودة الاتصال.



ويضم طاقم الغواصة من طراز "تي آر-1700" أول أمرأة أرجنتينية برتبة ضابط غواصة وهي إليانا كراوزيك / 35 عاما /.



وتُعد "سان خوان" واحدة من ثلاث غواصات في الأسطول الأرجنتيني، ويبلغ طول الغواصة الألمانية الصنع 65 مترا وعرضها سبعة أمتار، وتم إطلاقها عام 1983.

سبأ [20/نوفمبر/2017]سبأ